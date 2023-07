FREYR Battery-Aktie im Aufwind: FREYR Battery fertigt erste Batterieeinheitszellen - JPMorgan hebt den Daumen

Meilenstein erreicht

Der Batteriehersteller FREYR Battery vermeldete kürzlich einen Meilenstein in der Produktion von Batterieeinheitszellen - und erfuhr im Wall Street-Handel einen starken Nachfrageanstieg. Unterstützung kam auch von den Experten der US-Großbank JPMorgan.

• FREYR Battery will grüne Batterien anbieten

• Fortschritte bei Batterieproduktion in Norwegen

• Pläne für US-Fabrik vorangetrieben

Der Batteriehersteller FREYR Battery hat sich auf die Fahne geschrieben, die weltweiten CO2-Emissionen durch nachhaltige Batterielösungen zu schmälern. Die umweltfreundlichen Batteriezellen finden dabei vor allem im industriellen Kontext Anwendung. Kürzlich wurde die erste Batteriefabrik im norwegischen Mo i Rana aufgebaut, künftig sollen die Batterielösungen auch im finnischen Vaasa und in den USA gefertigt werden. Bis 2025 will FREYR Unternehmensangaben zufolge eine Batteriezellenkapazität von 50 GWh pro Jahr vorweisen können, 2028 will man diesen Wert dann auf 100 GWh erhöht haben, ehe 2030 eine Jahreskapazität von 200 GWh geplant ist.

Produktionsziel erreicht

In den letzten Monaten wurde es es jedoch eher ruhig um die Fortschritte des grünen Batteriehersteller. Nun verkündete das Unternehmen, in der norwegischen Fabrik "Giga Arctic" seine erste Batterieeinheitszellen gefertigt zu haben. Außerdem liege man im Zeitplan zur Prozessautomatisierung für aufladbare Zellen ab dem zweiten Halbjahr 2023, hieß es in einer Mitteilung. Damit habe man vor, vom Trend um Elektroautos und den dafür benötigten Batterien zu profitieren.

Unterstützungspaket für die Batterieindustrie

Darüber hinaus will FREYR Battery von Subventionen der norwegischen Regierung profitieren. So sollen die Rahmenbedingungen und finanziellen Möglichkeiten für die Batterieindustrie von Seiten des Landes verbessert werden. Für den geplanten Bau der US-Fabrik "Giga America" habe man außerdem mehrere Partner gewinnen können. Dort soll die Produktion 2025 beginnen.

So reagierte die FREYR Battery-Aktie

An der Börse kam das Unternehmensupdate gut an: Alleine in der vergangenen Handelswoche stieg die FREYR-Aktie um 33,19 Prozent. Zuletzt kostete das Papier an der NYSE 9,74 US-Dollar (Schlusskurs vom 3. Juli 2023). Seit Jahresbeginn verteuerte sich der Titel bereits um 12,21 Prozent.

JPMorgan spricht Kaufempfehlung aus

Auch die US-Großbank JPMorgan wertete die Neuigkeiten positiv. Analysten des Geldhauses stuften das Papier von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch, beließen das Kursziel jedoch bei 13 US-Dollar, wie aus einer Studie, die "Finanztrends" vorliegt, hervorgeht.

Redaktion finanzen.net