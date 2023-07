Neuer Bullenmarkt in Aussicht: Welche Aktien sich jetzt lohnen könnten

Aufwärtstrend nutzen

Der breite US-Index S&P 500 befindet sich offiziell wieder im Bullenmarkt, und auch viele Anleger glauben laut einer aktuellen Umfrage, dass die Bullen in den kommenden Monaten wieder das Geschehen an den Börsen bestimmen werden. Diese Aktien dürften in diesem Umfeld besonders gut abschneiden.

• S&P 500 seit Anfang Juni wieder im Bullenmarkt

• Aussichten für US-Wirtschaft etwas besser, Aktien nicht überbewertet

• Aktien von Tech-Unternehmen, Finanzdienstleistern und Energiekonzernen interessant

Seit seinem 52-Wochen-Tief im Oktober 2022, das bei 3.491,58 Zählern lag, hat sich der marktbreite US-Index S&P 500 wieder kräftig erholt und stand zuletzt bei 4.450,38 Punkten (Stand: Schlusskurs vom 30. Juni 2023). Bereits Anfang Juni hatte er sich wieder um mehr als 20 Prozent von seinem Tiefstand entfernt und war somit offiziell wieder in einen Bullenmarkt eingetreten. Wie "MarketWatch" unter Bezug auf eine Studie der Bank of America schreibt, seien die soliden Gewinne seit dem Tiefpunkt des Bärenmarktes ein gutes Zeichen für die Zukunft. So würde die Vergangenheit zeigen, dass der Markt im Anschluss an ein solches Ereignis in 92 Prozent der Fälle im Laufe des nächsten Jahres steige - und zwar mit einem durchschnittlichen Zuwachs von neun Prozent.

Wirtschaftsdaten lassen hoffen

Auch die Aussichten für die US-Wirtschaft haben sich in jüngster Vergangenheit wieder aufgehellt. "Die US-Wirtschaft bleibt bewundernswert widerstandsfähig und die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Jahr eine Rezession beginnt, nimmt ab", prognostizierte Mark Zandi, Ökonom bei Moody's Analytics, laut "MarketWatch". Auch scheint es der US-Notenbank Fed allmählich zu gelingen, die hohe US-Inflation wieder einzufangen. So hat sich die Teuerungsrate gegenüber dem Höchststand aus 2022 zuletzt mehr als halbiert - und Experten wie Dr. Edward Yardeni von Yardeni Research erwarten laut dem Nachrichtenmagazin bis zum Herbst einen weiteren Rückgang auf drei bis vier Prozent. Gute Aussichten also für den beginnenden Bullenmarkt.

Auch vom Aktienmarkt kommen optimistische Signale. So seien Aktien laut "MarketWatch"-Kolumnist Michael Brush aktuell nicht überbewertet, sondern das KGV des S&P 500 liege momentan bei 21 und damit unter den Werten aus Zeiten der Corona-Krise und der großen Finanzkrise - und zwar obwohl momentan eine Gewinnrezession herrsche, die das KGV in die Höhe treibt. Denn die Kennzahl steigt automatisch, wenn die Gewinne der Unternehmen sinken. "Das heutige Vielfache des S&P 500 von 21 deutet auf historischer Grundlage auf eine jährliche Rendite von 5,4 Prozent im nächsten Jahrzehnt hin", schrieb Brush. Er zeigte sich daher zuversichtlich für einen starken Bullenmarkt - und das tun auch viele Anleger.

Wie eine von der Trading-Plattform eToro durchgeführte Umfrage zeigt, glauben 42 Prozent der Befragten im Alter zwischen 18 und 34 Jahren und sogar 50 Prozent der Befragten zwischen 35 und 44 Jahren, dass ein Bullenmarkt bereits begonnen habe oder noch vor Jahresende beginnen werde. Wie eToro in seiner Pressemitteilung weiter schreibt, würden die Anleger auch bereits beginnen, ihre Portfolios fit für den Bullenmarkt zu machen.

Diese Aktien dürften im Bullenmarkt besonders interessant sein

Die Umfrage von eToro ergab generell, dass 91 Prozent der befragten US-Investoren ihre Investments in den nächsten drei Monaten ausbauen oder in der Größe unverändert beibehalten wollen. Nur neun Prozent gaben an, ihre Investments zurückfahren zu wollen. Besonders hoch im Kurs stehen bei Portfolioanpassungen dabei Anlagen im Tech-Sektor und bei Finanzdienstleistern. So gaben 23 Prozent der befragten US-Investoren an, vermehrt in Tech-Werte investieren zu wollen, zwölf Prozent wollen mehr Aktien von Finanzdienstleistern in ihr Portfolio holen. Dafür ziehen sich die Anleger aus dem Immobiliensektor zurück und kürzen auch bei den Aktien der Hersteller von Nicht-Basis-Konsumgütern. 15 Prozent der Befragten gaben an, bis zum Ende des Jahres weniger in Immobilien zu investieren. Bei Nicht-Basis-Konsumgüter wollen 14 Prozent reduzieren.

Mit ihrer Fokussierung auf den Tech- und Finanzsektor dürften die Anleger aus der eToro-Umfrage gut für den kommenden Bullenmarkt aufgestellt sein, denn auch "MarketWatch"-Experte Michael Brush empfiehlt, jetzt auf diese Werte zu setzen. "In Bullenmärkten schneiden Unternehmen, die mit marktbezogenen Aktivitäten Geld verdienen, gut ab", schrieb er in seiner Kolumne und empfahl, die Aktien der Börsenbetreiber Nasdaq und CME Group sowie das Papier der Investmentgesellschaft Hennesy Advisors für ein Investment in Erwägung zu ziehen, da es dort in den letzten Monaten bullish zu wertende Insider-Käufe gegeben habe. Alle drei Anteilsscheine hinken in diesem Jahr bisher mit ihrer Performance dem S&P 500 hinterher, die Aktien von Nasdaq und Hennesey Advisors büßten seit Jahresstart sogar deutlich an Wert ein.

Auch zyklische Aktien, die in Zeiten vorhersehbarem Wirtschaftswachstums eine Outperformance erzielen, stehen momentan auf der Einkaufsliste des "MarketWatch"-Kolumnisten. Neben unter anderem Tech-Aktien empfahl er allerdings vor allem ein Investment in den Energiesektor. Dieser habe bislang nicht an der Marktrally teilgenommen und erscheine historisch gesehen günstig mit einem erwarteten KGV von 9,8. "Das Wirtschaftswachstum wird die Energienachfrage stützen. Energieaktien dürften also steigen", gab sich Brush zuversichtlich. Konkret legte er Anlegern die Papiere von Comstock Resources, Matador Resources und Occidental Petroleum ans Herz.

Auf die zuletzt genannte Aktie setzt auch Starinvestor Warren Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway: Er investierte erstmals im Jahr 2019 in das international tätige Unternehmen, das sich vor allem mit der Förderung von Erdöl und Erdgas befasst, und baute seine Beteiligung anschließend mehrfach aus. Zuletzt stockte Warren Buffett Ende Juni bei Occidental auf und hält nun laut "Barron's" rund 25 Prozent an dem Unternehmen - womöglich ein Zeichen dafür, dass auch die Investmentlegende hier auf starke Gewinne im sich abzeichnenden Bullenmarkt setzt.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.