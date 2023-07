Porsche-Aktie stabil: Porsche-Chef Oliver Blume fordert klare Transformationsstrategie

Veränderungsdruck

Porsche-Chef Oliver Blume sieht den Stuttgarter Sportwagenhersteller und die gesamte Automobilbranche in der Transformation unter großem Veränderungsdruck.

"In den nächsten fünf Jahren wird sich mehr ändern als in den vergangenen 50 Jahren. Entscheidend ist dabei, dass wir eine klare Strategie verfolgen und diese auch konsequent umsetzen", sagte Blume in einem Interview mit der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche zum 75. Jubiläum des Sportwagenbauers. Blume hatte in der vergangenen Woche in seiner Funktion als VW-Konzernchef bei der Tochter Audi durchgegriffen und CEO Markus Duesmann mit seinem Vertrauten Gernot Döllner ersetzt.

Die Umstellung auf Elektroautos sieht der Porsche-Chef trotz des gegenwärtigen Verbrenner-Schwergewichts im Unternehmen auf gutem Wege. "Wir haben früher als viele Wettbewerber die Entscheidung pro Elektromobilität getroffen. Der Taycan wurde ein voller Erfolg, weil es gelungen ist, die Porsche-Gene zu 100 Prozent auf die Elektromobilität zu übertragen. Darauf bauen wir auf", sagte Blume. Im Jahr 2030 will Porsche mehr als 80 Prozent der Neufahrzeuge vollelektrisch an Kunden ausliefern. Das Unternehmen will laut Blume bis 2030 bilanziell klimaneutral sein.

Mit Blick auf die zahlreichen neuen Wettbewerber sagt Blume: "Wir setzen auf klare Faktoren der Differenzierung: traditionelle Werte wie Design, Qualität und Performance. Neue Kriterien wie schnelles Reisen durch überlegene Ladezeiten und unsere Driver Experience gerade auch im digitalen Porsche Ökosystem."

Zum Börsengang vom Herbst 2022 erklärt er, für den Volkswagen-Konzern habe die Motivation darin gelegen, Kapital für die technologische Transformation freizusetzen. Porsche habe gleichzeitig durch den Börsengang Eigenständigkeit und unternehmerische Freiheit gewinnen können. "Wir können jetzt noch schneller, noch fokussierter agieren. Diese Spielräume nutzen wir", sagte der Manager weiter.

Via XETRA zeigen sich die Porsche-Aktien zeitweise unverändert bei 113,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)