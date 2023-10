Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich kaum verändert

Der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke auf seinem Vortagesniveau.

2. Börsen in Fernost legen zu

In Tokio steigt der Nikkei 1,01 Prozent auf 31.980,24 Punkte. In Shanghai gewinnt der Shanghai Composite daneben 0,26 Prozent auf 3.081,75 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,66 Prozent auf 17.756,89 Punkte zu (07:20 Uhr MESZ).

3. BMW kauft Batterie-Material für US-Autowerk von Umicore in Kanada

BMW hat das belgische Unternehmen Umicore als Zulieferer für seine Batteriefertigung in Nordamerika gewonnen. Zur Nachricht

4. Drägerwerk optimistischer - deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im Quartal

Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk wird nach einem guten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

5. Cisco warnt vor neuer Schwachstelle in Netzwerk-Technik

Der Netzwerk-Riese Cisco hat eine Schwachstelle in der Software einiger seiner Geräte entdeckt, die bereits aktiv ausgenutzt wird. Zur Nachricht

6. CropEnergies eröffnet erste öffentliche E20-Zapfsäule in Deutschland

Der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies will von diesem Dienstag an bundesweit erstmals an einer öffentlichen Tankstelle den emissionssparenden Sprit Super E20 anbieten. Zur Nachricht

7. Toyota stoppt Produktion in Japan

Der japanische Autohersteller Toyota muss wegen eines Unfalls bei einem Zulieferer erneut Produktionsbänder in Japan stoppen. Zur Nachricht

8. ADLER findet nach langer Suche Abschlussprüfer

Der angeschlagene Immobilienkonzern ADLER Group hat nach langer Suche einen Prüfer für seine Jahresabschlüsse gefunden. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,23 auf 86,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,11 auf 89,54 Dollar zurückfiel.

10. Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Dienstagmorgen einen Teil seiner Gewinne vom Wochenauftakt wieder abgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0550 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor.