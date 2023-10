DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiatische Börsen legen zu -- BMW kauft Batterie-Material für US-Autowerk von Umicore in Kanada -- Drägerwerk im Fokus

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Dienstag vorbörslich zurück.

An der Wall Street war am Montag ein freundlicher Handel zu beobachten.

Der Dow Jones Index ging bereits im Plus in die Montagssitzung. Beim technologielastigen NASDAQ Composite kam es ebenfalls zu Anfangsgewinnen. Im weiteren Verlauf konnten die beiden Indizes ihre Aufschläge ausbauen, der Dow Jones schaffte dabei zeitweise den Sprung über die 34.000-Punkte-Marke. Letztendlich verabschiedeten sie sich 0,93 Prozent stärker bei 33.984,54 Punkten bzw. mit einem Zuwachs von 1,20 Prozent bei 13.567,98 Einheiten.

Die US-Börsen verzeichneten damit eine Gegenbewegung zu den jüngsten Einbußen. Weiterhin verhindern aber die geopolitischen Unsicherheiten rund um den Gaza-Krieg noch deutlichere Kurszuwächse, zumal einige Marktbeobachter im Zuge der wachsenden Unsicherheiten im Nahen Osten mit steigenden Ölpreisen rechnen. Die gesteigerten Energiekosten könnten wiederum die zuletzt rückläufigen Inflationstendenzen wieder anheizen.

Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown, bezeichnet den Krieg zwischen Israel und der Hamas gegenüber Dow Jones Newswires als einen "weiteren geopolitischen Bruch", der zusammen mit dem Krieg in der Ukraine und den andauernden Spannungen zwischen den USA und China das Wachstum der Weltwirtschaft beeinträchtigen könnte. So habe auch die Warnung des CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, dass die Welt möglicherweise vor einer der gefährlichsten Zeiten seit Jahrzehnten stehe, die starken Zahlen der Bank am Freitag überschattet, merkt Streeter an.

An Konjunkturdaten war am Montag vor Börsenstart nur der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht worden. Er erreichte im Oktober einen Stand von minus 4,6 und fiel damit nicht ganz so schlecht aus wie Volkswirte mit im Konsens (minus 6) erwartet hatten. Im September war noch ein Indexstand von plus 1,9 verzeichnet worden.

