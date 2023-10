DHL-Aktie verliert: DHL-Tochter Supply Chain steckt Millionenbetrag in südostasiatischen Markt

Ausbau geplant

Die DHL-Tochter Supply Chain will in den kommenden fünf Jahren 350 Millionen Euro in Südostasien investieren.

Damit sollen dort Lagerkapazitäten, Belegschaft und Nachhaltigkeitsinitiativen ausgebaut werden, wie der Anbieter von Kontraktlogistiklösungen entlang der Lieferketten mitteilte.

In der Region Südostasien sollen so zusätzlich mehr als 400.000 Quadratmeter Lagerfläche - plus 25 Prozent - und weitere 3.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, um der wachsenden Nachfrage nach Supply-Chain-Lösungen gerecht zu werden.

Die Investition ist laut Mitteilung Teil einer Reihe von strategischen Investitionen, die DHL Supply Chain im Jahresverlauf angekündigt hat und die sich weltweit bereits auf insgesamt 1,35 Milliarden Euro summieren. Die Investitionen sollen in Infrastruktur, in Neueinstellung und Weiterentwicklung von Beschäftigten sowie in Automatisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Regionen Indien, Lateinamerika und Südostasien fließen.

Die DHL-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,86 Prozent schwächer bei 38,68 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)