DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 41,11 EUR.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 41,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 41,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 382.846 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. 7,69 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 24,69 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,00 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 20,81 Mrd. EUR gegenüber 20,25 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

