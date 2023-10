Ölpreise steigen leicht - die Gründe

Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Vormittag

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

Heute im Fokus

US-Senator fordert von Meta, X & Co. Auskunft über Kampf gegen Fake News. Cisco warnt vor neuer Schwachstelle in Netzwerk-Technik. Rio Tinto kann Kupfer- und Aluminiumproduktion erhöhen. CropEnergies eröffnet erste öffentliche E20-Zapfsäule in Deutschland. Toyota stoppt Produktion in Japan. ADLER findet nach langer Suche Abschlussprüfer.