Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich höher

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel höher. Damit nimmt sich der deutsche Aktienmarkt die positiven Vorgaben aus den USA zum Vorbild.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

Die asiatischen Börsen zeigten sich auch am Dienstag mit unterschiedlichen Notierungen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Dienstag mit einem marginalen Abschlag von 0,08 Prozent bei 36.517,57 Punkten. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen leicht nach oben: Der Shanghai Composite gewinnt zwischenzeitlich 0,55 Prozent auf 2.771,51 Indexpunkte. Der Hang Seng gewinnt daneben zeitweise 3,31 Prozent auf 15.456,15 Punkte.

3. United Airlines erwartet Verlust nach Boeing-Problem

Die Fluggesellschaft United Airlines rechnet für das laufende Quartal mit einem deutlichen Verlust, weil Dutzende Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max am Boden bleiben müssen. Zur Nachricht

4. Telefonica-Deutschland-Übernahme führt zur Löschung aus Indizes

Die nahende Komplettübernahme der Deutschlandtochter des spanischen Telekomkonzerns Telefonica hat auch Konsequenzen für dessen Indexnotierung. Zur Nachricht

5. Kering kauft für eine Milliarde Dollar Immobilie an der Fifth Avenue in New York

Der französische Luxusgüterkonzern Kering erwirbt für fast eine Milliarde US-Dollar eine Immobilie mit Einzelhandelsflächen für Luxusmode an der Fifth Avenue in New York City und erweitert damit seine Einzelhandelsstandorte an einer der berühmtesten Prachtstraßen der Welt. Zur Nachricht

6. Aurubis-Aufsichtsrat entscheidet über Entlassung von drei Vorständen

Beim Hamburger Kupferproduzenten Aurubis fällt am Dienstag eine Entscheidung über die Entlassung von drei der vier Vorstandsmitglieder. Zur Nachricht

7. Bank of Japan lässt Zinsen unverändert

Die Bank of Japan hat am Dienstag ihre Leitzinsen unverändert gelassen. Zur Nachricht

8. Studie: Häfen und Terminals weltweit begehrte Übernahmeziele

Häfen und deren Umschlagterminals haben sich in den vergangenen Jahren zu weltweit begehrten Übernahmezielen von Investoren entwickelt. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,24 auf 74,95 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 80,25 Dollar anzog.

10. Euro hält sich bei 1,09 Dollar

Der Euro hat am Dienstag weiter an der Marke von 1,09 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0905 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0890 Dollar festgesetzt.