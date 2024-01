DAX höher erwartet -- China-Börsen erholt -- Bank of Japan lässt Zinsen unverändert -- United Airlines erwartet Verlust nach Boeing-Problem -- Telefonica Deutschland vor Löschung aus Indizes

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel höher. Der DAX hatte zum Wochenstart am Montag 0,77 Prozent fester bei 16.683,36 Punkten geschlossen. Der TecDAX rückte nach einem freundlichen Auftakt noch deutlicher auf grünes Terrain vor und konnte den Handel 1,12 Prozent stärker bei 3.304,31 Zählern beenden. Mit einem soliden Start würde sich der Dax nun knapp über der 21-Tage-Linie halten, um die er zuletzt gependelt war. "Grünes Licht zu geben wäre aber verfrüht", hieß es am Morgen von der Landesbank Helaba mit Blick auf diesen Chart-Indikator für den kurzfristigen Trend. Andere charttechnische Signale wiesen noch auf Abwärtsgefahren hin. Die Vorgaben von den US-Börsen sind positiv, dort hatten die Märkte am Montag neue Rekordstände erreicht. Auch an den Börsen in China geht es daraufhin mehrheitlich nach oben. Anleger seien seien optimistischer geworden für die US-Wirtschaft und setzten auf das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI), hieß es von der Commerzbank. Das treibt insbesondere Techkonzerne an, die zudem darüber hinaus in dieser Woche mit der Veröffentlichung von Quartalsbilanzen im Fokus stehen. Diesbezüglich bleibt es am Dienstag aber noch ruhig.





An den europäischen Aktienmärkte stehen vor einem freundlichen Handelsauftakt. Der EURO STOXX 50 hatte bereits zum Wochenstart 0,71 Prozent höher bei 4.480,32 Punkten geschlossen. Angesichts positiver US-Vorgaben dürfte es auch am europäischen Aktienmarkt auch am Dienstag weiter nach oben gehen. Allerdings lasse die Dynamik der Kursgewinne trotz zwischenzeitlich neuer Rekorde auch an Wall Street nun leicht nach, heißt es am Markt. Im Anlegerfokus dürfte die anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank bleiben, die am Donnerstag stattfinden wird. Im Vorfeld ist damit zu rechnen, dass Anleger sich in Zurückhaltung üben.





Die Wall Street setzte am Montag die Jagd nach Bestmarken fort. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 38.006,31 Punkten, zwischenzeitlich war es bis auf einen neuen Rekord von 38.109,20 Zählern nach oben gegangen. Auch der NASDAQ Composite schloss abermals mit Gewinnen und legte 0,32 Prozent auf 15.360,29 Punkte zu. Der Techwerteindex stieg im Handelsverlauf bis auf 15.438,85 Punkte - ebenfalls ein Rekord. Nach der Rally zum Wochenschluss mit Rekordständen trieben Anschlusskäufe die Wall Street am Montag auf neue Hochs. Insbesondere die Kursrally im Technologie-Sektor erwies sich abermals als Zugpferd. Dieser profitierte zuletzt vor allem von guten Unternehmensberichten sowie dem Hype rund um künstliche Intelligenz. Zudem stützten robuste Wirtschaftsdaten die US-Märkte. Im Präsidentschaftsrennen der US-Republikaner hat derweil Floridas Gouverneur Ron DeSantis aufgegeben und unterstützt nun Ex-Präsident Donald Trump . Damit dürfte der Weg für Trump bei den Vorwahlen frei sein, denn die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley hat nur geringe Chancen. Für den US-Aktienmarkt sind das laut Dow Jones Newswires keine schlechten Nachrichten.