Siemens-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Bewertung im Blick

Siemens-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Andrew Wilson einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Werte in diesem Artikel

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Technologiekonzern entsprächen weitgehend den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. In puncto Auftragseingang liege er 2 Prozent über der Konsensschätzung./edh/tih





Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:33 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 162,96 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 19,66 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 353.837 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2024 gab die Aktie um 4,1 Prozent nach. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens am 08.02.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2024 / 12:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 12:30 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.