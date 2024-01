Bank of America bullish für NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Sieger der "Streaming-Kriege"

Kursziel erhöht

Der Streaming-Markt ist hart umkämpft. Doch die Bank of America hat nun Netflix zum Sieger der "Streaming-Kriege" gekürt und sich sehr optimistisch zum Kurspotential des Medienkonzerns geäußert.

• Bank of America erklärt "Streaming-Kriege" für entschieden

• Netflix ist der "König im Streaming"

• BofA erhöht Netflix-Kursziel

Netflix ist der Pionier unter den Streaming-Dienstleistern, jedoch hat sich in den vergangenen Jahren der Wettbewerb stark intensiviert weil andere Konzerne wie Apple, Disney oder Amazon weltweit ihre eigenen Streaming-Services entwickelten. Doch viele Familien können sich nicht mehrere Streamingdienste parallel leisten, in manchen Regionen wie Lateinamerika können sich viele Verbraucher sogar überhaupt keine Streaming-Abos leisten. Die wachsende Zahl an Konkurrenten führt außerdem dazu, dass die Kosten für Drehbücher und Produktionen steigen. Darunter leidet dann die Zahl der Netflix-Eigenproduktionen.

Netflix-Aktie: Kursziel angehoben

Doch nach Ansicht der Bank of America ist Netflix inzwischen siegreich aus diesem Wettbewerb hervorgegangen. Netflix ist der "König im Streaming", erklärte die US-Großbank laut "Markets Insider". Denn die sich verändernde Marktdynamik in den letzten 18 Monaten und der erneute Fokus der Investoren auf die Rentabilität haben es "immer deutlicher gemacht, dass Netflix die 'Streaming-Kriege' gewonnen hat", so Analystin Jessica Reif Ehrlich. "Diese Veränderungen waren eine stillschweigende Anerkennung der Tatsache, dass nicht alle Medienunternehmen in der Lage sein werden, die globale Reichweite und den Umfang von Netflix im Streaming-Bereich zu erreichen", wird sie weiter von dem Nachrichtenportal zitiert.

Tatsächlich konnte Netflix in den letzten Monaten eine erfreuliche Entwicklung verzeichnen: So hat der Konzern jüngst die Zahl der aktiven Nutzer für seinen werbefinanzierten Dienst mit mehr als 23 Millionen angegeben, nach 15 Millionen im November und nur 5 Millionen im Mai. Dazu dürften wohl auch die Maßnahmen von Netflix gegen das weitverbreitete Passwort-Sharing beigetragen haben.

Die Bank of America brachte ihren Optimismus für Netflix zudem dadurch zum Ausdruck, dass sie ihr "Buy"-Rating bestätigt hat. Außerdem hob sie ihr Kursziel für den Unterhaltungskonzern von ursprünglich 525 auf nun beachtliche 585 US-Dollar an, hieß es weiter. Zum Vergleich: Zuletzt schloss der NASDAQ-Titel bei 482,95 US-Dollar (Schlusskurs vom 19.01.2024).

Positive Folgen

Dass Netflix den Markt wieder zunehmend dominiert, bringe für den US-Konzern den Vorteil, dass es ihm dadurch leichter fallen dürfte, Inhalte Dritter zu erwerben. Dadurch würde die Ausgabenstrategie von Netflix effizienter. "Das Unternehmen muss nicht mehr so viele risikoreiche Neuproduktionen finanzieren und kann konzentriertere 'Wetten' mit bekannten etablierten Inhalten ergänzen", erklärte Ehrlich. Dies zeige sich laut "Business Insider" bereits jetzt in der Top-10-Liste der Netflix-Fernsehsendungen und -Filme, in der zunehmend Drittinhalte zu finden sind.

Redaktion finanzen.net