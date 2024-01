Jim Cramer mit düsterer Prognose: Wird der NASDAQ-Titel Tesla als erster aus den "Magnificent Seven" ausscheiden?

Kritik an "bockigem CEO"

In seiner jüngsten CNBC-Sendung Mad Money gab Jim Cramer seine Prognosen für 2024 ab und malte dabei ein äußerst düsteres Bild für Tesla. Wird der E-Autopionier das erste Unternehmen sein, das die "Magnificent Seven"-Aktiengruppe verlassen wird?

Jim Cramer, Moderator von CNBCs Mad Money, prognostiziert für Tesla einen erheblichen Rückgang, wie er in seiner letzten Sendung betonte.

"Magnificent Seven" ohne Tesla?

Ihm zufolge könnte Tesla das erste Unternehmen sein, das aus der Liste der "Magnificent Seven" herausfällt: "Wer sagt, dass wir alle sieben brauchen?". Der Wunsch des "bockigen CEO" Elon Musk nach mehr Kontrolle über den Elektroautobauer habe Tesla nicht gut getan, so Cramer.

Musk hatte zuvor auf X gepostet: "Es ist mir unangenehm, Tesla zu einem Marktführer in den Bereichen KI und Robotik zu machen, ohne etwa 25% der Stimmrechte zu kontrollieren. Genug, um einflussreich zu sein, aber nicht so sehr, dass ich nicht gestürzt werden könnte. Sofern das nicht der Fall ist, würde ich es vorziehen, Produkte außerhalb von Tesla zu bauen. Sie scheinen nicht zu verstehen, dass Tesla nicht ein Startup ist, sondern ein Dutzend. Schauen Sie sich einfach das Delta zwischen dem, was Tesla tut und dem, was GM tut, an. Was den Aktienbesitz an sich als Motivation angeht, besitzen Fidelity und andere ähnliche Anteile wie ich. Warum erscheinen sie nicht zur Arbeit?"

I am uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI & robotics without having ~25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I can’t be overturned.



Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. You don’t seem to understand… - Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

"Wir haben einen CEO, der immer gereizter wird... wieder einmal davon spricht, dass er 25% kontrollieren muss, um innovativ zu sein", kommentiert Cramer Musks Worte auf X.

Tesla mit Herausforderungen

Der Elektroautobauer musste zuletzt erneut seine Preise für einige Modelle senken, um die Nachfrage steigern zu können und seine Fahrzeuge für mehr Menschen erschwinglich zu machen. Diese Preissenkungen wirken sich allerdings negativ auf das Geschäftsergebnis aus. Nähere Details dazu können wohl der Zahlenvorlage von Tesla für das vierte Quartal entnommen werden, die am 24. Januar stattfinden wird.

Die an der NASDAQ notierte Tesla-Aktie hat in diesem Jahr bislang rund 15,97 Prozent an Wert eingebüßt auf zuletzt 208,80 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 22.01.2024).

