NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Neues Merchandise-Produkt entdeckt - steht Teslas "Cyberhammer" kurz vor der Ankündigung?

• Cybertruck vier Jahre nach Ankündigung erstmals ausgeliefert

• "Cyberhammer"-Markenanmeldung entdeckt

• Anspielung auf Vorstellung im Jahr 2019?

4.990 Kilogramm Anhängelast, 547 Kilometer Reichweite und eine Beschleunigung von null auf 100 Stundenkilometer in 2,7 Sekunden. Mit diesen Daten wirbt Tesla für seinen jüngsten Neuzugang im Portfolio, den Cybertruck. Der futuristisch wirkende und vollelektrische Pickup-Truck aus dem Hause Tesla wurde bereits im November 2019 vorgestellt. Nach einigen Verzögerungen wurden nun Ende November 2023 die ersten Exemplare an US-Kunden ausgeliefert. Bis alle Vorbesteller ihre Fahrzeuge erhalten, dürfte es jedoch noch einige Monate dauern.

Den Verzögerungen zum Trotz versuchte Tesla dabei zuletzt immer wieder, den Hype um das kantige E-Auto aufrecht zu erhalten, etwa mit der Vorstellung von passenden Merchandiseprodukten. So bot der E-Autobauer 2021 etwa den Cyberquad an, ein elektrisch betriebenes Kinderfahrzeug.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk