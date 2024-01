Tesla-Konkurrent legt vor: Xpeng-Tochter will erste Flugauto-Kunden schon 2025 beliefern

• XPeng Aeroht präsentiert neues Flugauto

• Marktstart noch nicht in Sicht

• Zweites Flugmodell mit anderem Fokus könnte 2025 an Kunden gehen

Xpeng Aeroht, eine Tochterfirma des chinesischen Xpeng-Konzerns, der Elektroautos produziert, hat im Rahmen der CES das eVTOL Flying Car präsentiert. Das Flugauto in Sportwagenoptik soll es möglich machen, per Knopfdruck in ein Fluggerät zu wechseln.

Bereits im Oktober 2023 hatte das Unternehmen das Fahrzeug, den eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing Aircraft), in einer Pressemitteilung angekündigt und während des XPENG Tech Day 2023 vorgestellt, außerhalb Chinas feierte das Modell aber erst im Rahmen der CES seinen ersten Auftritt.

Embark on a new era of mobility! Witness the future of transportation at #CES2024 . #XPENGAEROHT #FlyingCar #Tech #eVTOL pic.twitter.com/rCgv9NxWZ9

"Das Design strahlt den Stil eines Supersportwagens aus und verfügt über ein intelligentes Cockpit, das nahtlos zwischen Land- und Flugmodus wechselt und Komponenten wie das Lenkrad und das Armaturenbrett je nach ausgewähltem Modus anpasst", so die Ankündigung von Xpeng Aeroht. Komponenten wie Flugarme, Rotorsysteme und andere Flugfunktionen könnten mühelos zusammengeklappt und im Fahrzeug verstaut werden, so das Unternehmen weiter.

Als Straßenfahrzeug hat das Flugauto ein Sportwagendesign, verfügt über zwei Türen und zwei Sitzplätze. Erst mit der Transformation in ein Flugfahrzeug werden Rotorarme mit Propellern ausgeklappt, auch im Dach wird dann eine Klappe sichtbar.

Auch in Sachen Sicherheit hat die Xpeng-Tochter vorgesorgt und ein Multi-Fallschirm-Rettungssystem entwickelt, das für Rettungen aus extrem geringer Höhe konzipiert wurde.

In den Verkauf gehen wird das eVTOL aber wohl zunächst nicht. Noch gibt es keine Regularien bezüglich fliegender Fahrzeuge und zieht man in Betracht, wie lange eine Evaluierung von selbständigen Fahrfunktionen bereits dauert, könnte noch einige Zeit ins Land gehen, bevor erste Fahrer mit dem Xpeng-Modell einen Stau umfliegen können.

Anders sieht das beim Land Aircraft Carrier aus, ebenfalls ein Fahrzeug von Xpeng Aeroht, das Fahr- und Flugerlebnis kombinieren soll. Dabei wird aber nicht das eigentliche Fahrzeug in ein Flugzeug transformiert, vielmehr hat der SUV das Fluggerät bereits an Board, beide können getrennt voneinander benutzt werden.

Vier bis fünf Personen sollen in dem sechsrädrigen Fahrzeug Platz finden, das modular konzipiert ist. Der Geländewagen, der Ähnlichkeit mit Teslas Cybertruck aufweist, hat im Kofferraum eine Art Volocopter mit sechs Rotoren, der Platz für zwei Fluggäste bietet. Das Fahrzeug soll es möglich machen, kurze Strecken, die der Van etwa geländebedingt nicht befahren kann, per Fluggerät zu überbrücken. Ein denkbarer Einsatz wäre etwa im Rettungswesen.

XPENG AEROHT is thrilled to announce the opening of pre-order reservations for our Modular Flying Car in China. Be among the first to reserve your spot and redefine your journey in the sky. Pre-orders launching in Q4 this year - stay tuned! #XPENGAEROHT #FlyingCar #Tech #CES2024 pic.twitter.com/4zVtfwOIRn