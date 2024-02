Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

1. DAX mit ruhigem Handelsstart erwartet

Der DAX soll am Dienstag verhalten in die Sitzung gehen.

2. Der Nikkei zeigt sich am Dienstag höher - An den chinesischen Börsen bleibt der Handel wegen der Feiertage weiterhin aus

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legt am Dienstag zeitweise um 2,89 Prozent auf 37.963,97 Punkte zu (MEZ: 07:50).

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite am Donnerstag 1,28 Prozent und schloss bei 2.865,90 Zählern. Dort wird wegen Feiertagen bis einschließlich Ende dieser Woche nicht gehandelt. Der Hang Seng büßte am Freitag 0,83 Prozent auf 15.746,58 Indexpunkte ein.

3. TUI bleibt dank wachsender Nachfrage im Reisesektor optimistisch

Der weltgrößte Reisekonzern TUI sieht sich dank einer wachsenden Urlaubsnachfrage auf Kurs zu Geschäften wie vor der Corona-Pandemie. Zur Nachricht

4. NORMA Group verzeichnet etwas weniger Umsatz und operativen Gewinn

Der Verbindungstechnik-Spezialist NORMA Group hat im Schlussquartal 2023 vor allem die wochenlangen Streiks bei US-amerikanischen Fahrzeugherstellern zu spüren bekommen. Zur Nachricht

5. US-nachbörsliche Bilanzen des Tages

Heute stehen die Bilanzen von Robinhood, Lyft und Airbnb auf der Agenda. Zu den Ausblicken

6. Flughafen Frankfurt verzeichnet im Januar zweistelliges Wachstum bei Fluggastaufkommen

Der Frankfurter Flughafen (Fraport) ist mit einem deutlichen Anstieg des Passagieraufkommens ins neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

7. thyssenkrupp nucera zum Geschäftsjahresauftakt mit mehr Umsatz

Der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp nucera ist zum Geschäftsjahresauftakt erneut kräftig gewachsen. Zur Nachricht

8. BASF-Chef bleibt auch im Falle eines möglichen Wahlsiegs von Trump hoffnungsvoll

BASF-Finanzchef Dirk Elvermann hofft auch nach einem möglichen Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl im November auf offene Weltmärkte. Zur Nachricht

9. Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen

Die Ölpreise notieren am Dienstag etwas höher. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 82,17 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 22 Cent auf 77,14 Dollar.

10. Eurokurs ist am Dienstag leicht gesunken

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0767 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.