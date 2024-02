DAX stabil erwartet -- Nikkei letztlich höher -- NORMA mit etwas weniger Umsatz und operativem Gewinn - thyssenkrupp nucera zum Geschäftsjahresauftakt mit mehr Umsatz - Michelin, CANCOM im Fokus

Marktteilnehmer erwarten einen zurückhaltenden Handel bis zum frühen Nachmittag am Dienstag. Die bevorstehenden neuen Inflationsdaten aus den USA gelten als die entscheidenden Informationen der Woche und werden als wichtige Richtlinie für die Zinspolitik der US-Notenbank betrachtet. Bis zur Veröffentlichung um 14.30 Uhr wird daher wenig Aktivität an den Börsen erwartet. Händler gehen davon aus, dass der DAX bis dahin knapp unterhalb der 17.000er-Marke verharren wird.

Der deutsche Leitindex soll am Dienstag verhalten in die Sitzung starten.

Nachdem es in den letzten Tagen und Wochen nur so vor Rekorden wimmelte, ging es am Montag ruhiger zu. Es fehlte an Impulsen, da keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda standen und auch die Börsen in Fernost in dieser Woche größtenteils feiertagsbedingt geschlossen bleiben.

Der Nikkei zeigte sich am Dienstag höher. An den chinesischen Börsen bleib der Handel wegen der Feiertage weiterhin aus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte am Dienstag schließlich um 2, 89 Prozent auf 37.963,97 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite am Donnerstag 1,28 Prozent und schloss bei 2.865,90 Zählern. Dort wird wegen Feiertagen bis einschließlich Ende dieser Woche nicht gehandelt. Der Hang Seng büßte am Freitag 0,83 Prozent auf 15.746,58 Indexpunkte ein.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigten am Dienstag teilweise deutliche Gewinne. Besonders der Nikkei-225 in Tokio verzeichnete nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn einen deutlichen Anstieg. Positive Ergebnisse aus dem Technologie-Sektor trugen zu einer optimistischen Stimmung bei. Währenddessen blieb die Börse in Schanghai aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes die gesamte Woche geschlossen, und in Hongkong wird der Handel erst am Mittwoch wieder aufgenommen.

Trotz der positiven Entwicklungen äußerten Marktteilnehmer eine gewisse Zurückhaltung im Vorfeld der wichtigen US-Inflationsdaten für Januar, die am Nachmittag veröffentlicht werden sollten. Die Anleger erhofften sich dabei Erkenntnisse über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank. Die jüngsten Daten deuteten jedoch darauf hin, dass die US-Wirtschaft weiterhin robust sei. Zudem hatten Vertreter der Federal Reserve in letzter Zeit die Erwartungen des Marktes an rasche Zinssenkungen deutlich gedämpft.

