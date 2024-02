Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

1. DAX wird am Montag stabil erwartet

Der DAX sowie der TecDAX werden kaum bewegt erwartet.

2. Börsen in Fernost bleiben am Montag geschlossen

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zum Wochenende um 0,09 Prozent auf 36.897,42 Punkte zu. Zeitweiße ließ er die psychologisch wichtige Marke von 37.000 Punkten hinter sich - eine Premiere seit 34 Jahren.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite am Donnerstag 1,28 Prozent und schloss bei 2.865,90 Zählern. Dort wird wegen Feiertagen bis einschließlich Ende dieser Woche nicht gehandelt. Der Hang Seng büßte am Freitag 0,83 Prozent auf 15.746,58 Indexpunkte ein.

3. Produktion in deutschem Tesla-Werk soll wieder anlaufen - Kontroverse um Betriebsratswahl

Der US-Elektroautobauer Tesla will die Produktion in Grünheide bei Berlin nach einer Zwangspause wegen fehlender Teile als Folge der unsicheren Lage im Roten Meer am Montag wieder komplett starten. Der Produktionsstopp hat nach Angaben des Unternehmens das Hochfahren der Fabrik nicht ausgebremst. Zur Nachricht

4. Bayer treibt Umstrukturierung voran

Die Umstrukturierung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns Bayer läuft auf Hochtouren. "Erste Abteilungen sind verschoben worden, und wir planen, den Großteil davon bis zum Jahresende vollzogen zu haben", sagte Personalchefin Heike Prinz am Freitag in Leverkusen. "Wir sind mittendrin." Zur Nachricht

5. BASF-Finanzvorstand will engere Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft

BASF-Finanzvorstand Dirk Elvermann hat ein engeres Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft in Deutschland gefordert. "Angesichts vieler Baustellen passt gerade wenig zusammen. Wir reden an wichtigen Stellen aneinander vorbei", sagte Elvermann in einem Gespräch mit den Nachrichtenagenturen dpa-AFX und dpa. Zur Nachricht

6. Vossloh-Finanzvorstand zuversichtlich für Zielerreichung in 2023

Der Bahntechnikkonzern Vossloh hat seine Ziele im abgelaufenen Jahr erreicht. "Unsere vorläufigen Zahlen kennen wir", sagte Finanzvorstand Thomas Triska der Börsen-Zeitung (Samstagausgabe). "Daraus ist nicht ableitbar, dass wir außerhalb der von uns zuletzt kommunizierten Zielbandbreiten liegen". Zur Nachricht

7. Brandanschlag auf selbstfahrendes Auto von Alphabet-Tochter Waymo verübt

Ein selbstfahrendes Auto der Google-Schwesterfirma Waymo ist in einem Fall von Vandalismus in San Francisco auf offener Straße angezündet worden. Auf im Internet veröffentlichten Videos war zu sehen, wie mehrere Leute zunächst die Fenster des fahrerlosen Robotaxis einschlugen. Zur Nachricht

8. Vorgesehener SAP-Aufsichtsratschef verzichtet auf Posten

Der Kronprinz von Hasso Plattner für die Spitze des SAP-Aufsichtsrats nimmt seinen Hut. Punit Renjen, designierter Aufsichtsratschef, legt sein Mandat zur Hauptversammlung am 15. Mai nieder. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 81,92 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 28 Cent auf 76,56 Dollar.

10. Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,0791 US-Dollar gehandelt und damit in etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.