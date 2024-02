Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

Siemens-Aktie in Rot: Siemens fordert offenbar mehrere Milliarden Euro für Innomotics

Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Donnerstagmittag zu

Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Donnerstagnachmittag

AKTIE IM FOKUS: Nordex ziehen an - Jefferies: 2023er-Zahlen untermauern Erholung

Erfolgreiches Geschäftsjahr: Nordex übertrifft Umsatzerwartungen in 2023 - Nordex-Aktie steigt

ROUNDUP: Nordex schreibt operativ schwarze Zahlen - Aktie springt an

Vossloh-Finanzvorstand zuversichtlich für Zielerreichung in 2023 - Vossloh-Aktie profitiert

Heute im Fokus

Siemens starten Aktienrückkaufprogramm. Nordex-Umsatz übertrifft Ausblick. Brandanschlag auf selbstfahrendes Auto von Alphabet-Tochter Waymo verübt. BASF-Finanzvorstand will engere Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Vossloh-Finanzvorstand zuversichtlich für Zielerreichung in 2023. Frankreich plant wohl Prozess gegen Lafarge. Französischer Premier will Altersgrenze für soziale Medien. Politiker fordern Volkswagen dazu auf, sich aus Xinjiang zurückzuziehen.