Ausblick: Coca-Cola gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr angefallen

Coca-Cola-Aktie, Johnson & Johnson-Aktie & Co.: Diese Dividenden-Aktien sollten Anleger an der NYSE im Auge behalten

Minuszeichen in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Pepsi revenue declines after US consumers flinch at higher prices

PepsiCo-Aktie schließt an der NASDAQ in Rot: PepsiCo geht für 2024 von schwächerem Wachstum aus

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester

PepsiCo signals demand hit from price hikes with rare sales decline

Heute im Fokus

Nordex-Umsatz übertrifft Ausblick. Brandanschlag auf selbstfahrendes Auto von Alphabet-Tochter Waymo verübt. BASF-Finanzvorstand will engere Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft. Vossloh-Finanzvorstand zuversichtlich für Zielerreichung in 2023. Frankreich plant wohl Prozess gegen Lafarge. Russen in der Ukraine angeblich mit Starlink-Internet verbunden. Französischer Premier will Altersgrenze für soziale Medien. Politiker fordern Volkswagen dazu auf, sich aus Xinjiang zurückzuziehen.