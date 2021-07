Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Nach dem schwachen Donnerstag dürfte der deutsche Leitindex mit kleinen Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX mit einem kleinen Plus von 0,34 Prozent bei 15.473 Punkten

2. Börsen in Fernost mit uneinheitlichem Wochenausklang

An den Börsen in Asien teilen sich am Freitag Verluste und Gewinne das Bild. In Tokio rutscht der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,90 Prozent auf 27.865 Einheiten ab. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,25 Prozent auf 3.517 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong kann nach seinem gestrigen Kursrutsch hingegen zulegen und verbucht zur gleichen Zeit ein Plus von 0,90 Prozent auf 27.398 Punkte.

3. Pfizer/BioNTech: Auffrischungs-Impfung wahrscheinlich erforderlich

Die Impfstoffhersteller Pfizer und BioNTech gehen von einem Rückgang der Schutzwirkung des gemeinsamen Coronavirus-Vakzins nach einem halben Jahr aus. "Wie anhand der vom israelischen Gesundheitsministerium erhobenen Daten aus der praktischen Anwendung bereits deutlich wurde, sinkt die Schutzwirkung des Impfstoffs gegenüber Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. Zur Nachricht

4. Verdi: Lage der Lufthansa bleibt angespannt

Die Gewerkschaft Verdi sieht die Lufthansa weiter in einer angespannten Lage. Zugleich machte Bundesvorständin und Lufthansa-Aufsichtsrätin Christine Behle ihre Unterstützung für die geplante Kapitalerhöhung deutlich. "Die Strecken, die die Lufthansa fliegt, kann sie derzeit kostendeckend fliegen, Gewinne können aber noch nicht erzielt werden", sagte Behle. Zur Nachricht

5. SYNLAB: Prognose für 2021 angehoben

Das brummende Geschäft mit Corona-Tests stimmt den Labordienstleisters SYNLAB noch optimistischer für das laufende Jahr. Das Management peilt 2021 einer Mitteilung vom Donnerstagabend zufolge ein Umsatzwachstum von bis zu einem Viertel auf 3,2 bis 3,3 Milliarden Euro an. Zur Nachricht

6. Kering kauft Brillenhersteller Lindberg

Der Luxusgüterhersteller Kering baut mit einem Zukauf sein Brillengeschäft aus. Die Franzosen übernehmen den dänischen Hersteller Lindberg, der vor allem für seine frei konfigurierbaren Brillen und seine Titan-Gestelle bekannt ist, wie Kering mitteilte. Zur Nachricht

7. Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding durch Ceconomy stockt

Die Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding durch den Elektronikhändler Ceconomy verzögert sich. Der Konzern verwies in einer Mitteilung vom Donnerstagabend auf eine vorläufige Rechtsauffassung des Oberlandesgerichts Düsseldorf im Freigabeverfahren hinsichtlich einer geplanten Kapitalerhöhung. Zur Nachricht

8. Airbus liefert im Juni deutlich mehr Jets aus

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni wieder mehr Jets an seine Kunden übergeben und neue Aufträge hereingeholt. Mit 77 Maschinen lag die Zahl der Auslieferungen deutlich über den 50 Stück vom Mai, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Toulouse mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas erholt

Die Ölpreise präsentierten sich am Freitagmorgen mit leicht erholten Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,28 auf 73,22 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,19 auf 74,31 Dollar anzog.

10. Euro hält sich über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag trotz leichter Kursverluste über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1835 Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1838 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images