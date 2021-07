Asiens Börsen uneinheitlich -- Pfizer/BioNTech: Auffrischungs-Impfung wahrscheinlich erforderlich -- SYNLAB hebt Prognose für 2021 an

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Donnerstag mit starken Verlusten.

Der EuroSTOXX 50 verbuchte zum Handelsstart ein kleines Minus und vergrößerte dieses im Anschluss deutlich. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich mit einem Abschlag von 2,13 Prozent auf 3.991,66 Punkte.

Nach dem Fed-Protokoll gestern rückten am Donnerstag die Ergebnisse der Strategieüberprüfung der EZB in den Fokus. Die EZB strebt unterdessen in einer neuen Strategie glatt 2 Prozent Inflation an. Zudem wird ein Überschreiten dieses Zielwerts zeitweise zugelassen.

