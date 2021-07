Tesla liefert Mini-SUV Model Y ab August in Deutschland aus - Aktie legt zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 550,90 EUR

Die ersten Fahrzeuge sollen im August in Deutschland übergeben werden, wie der Elektroauto -Hersteller am Freitag ankündigte. Sie kommen aus Shanghai. Tesla wollte ursprünglich im Juli mit der Produktion des Model Y in Grünheide in Berlin beginnen, doch die Fertigstellung des ersten europäischen Werks verzögert sich. Der Beginn der Auslieferungen des Model Y in Europa war für das dritte Quartal angekündigt.

Der Mini-SUV ist eine etwas größere Version von Teslas erstem Massenmarkt-Wagen Model 3. Im zweiten Quartal lieferte die Firma gut 199 000 Fahrzeuge der Modelle 3 und Y aus, die größeren und teureren Model S und Model X kamen auf knapp 2000 Auslieferungen.

Zum Handelsschluss gewann die Tesla-Aktie an der NASDAQ 0,63 Prozent auf 656,95 Dollar.

