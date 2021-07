AstraZeneca-Aktie schwächelt dennoch: FDA prüft Asthma-Mittel von AstraZeneca bevorzugt

Das zusammen mit Amgen entwickelte Mittel ist der erste und einzige biologische Wirkstoff, der Asthmaattacken in einer breiten Population konsistent und signifikant vermindert, wie sich in Phase-2- und Phase-3-Studien gezeigt hat, heißt es in einer Mitteilung von AstraZeneca

Die FDA gewährt Zulassungsanträgen für jene Medikamente eine vorrangige Prüfung, die nach ihrer Einschätzung signifikante Vorteile gegenüber den verfügbaren Optionen bieten.

Die Aktie von AstraZeneca zeigt sich am Donnerstag an der Londoner Börse schwach und verliert zeitweise 0,67 Prozent auf 86,00 Pfund.

