Österreichische Post könnte ING-Privatkundengeschäft übernehmen

Es würden solche Gespräche "bestätigt", teilte die Bank99-Muttergesellschaft Österreichische Post mit, ohne weitere Angaben zu machen.

Die ING hatte im März angekündigt, das Geschäft mit Privatkunden in Österreich spätestens bis Ende des Jahres einzustellen. Es geht um rund 550.000 Privatkunden. Schon damals war in Presseberichten kolportiert worden, dass die deutlich kleinere und noch sehr junge Postbank Bank99 Interesse an einer Übernahme der ING-Aktivitäten habe.

FRANKFURT (Dow Jones)

