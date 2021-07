10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Nach dem starken Vortag dürfte der deutsche Leitindex am Donnerstag zunächst wieder etwas nachgeben. Marktbeobachter sprechen davon, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen dürften. Der DAX zeigt sich vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer bei 15.660 Punkten.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag bergab. In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,64 Prozent auf 28.186 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3.524 Zählern um 0,83 Prozent tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 2,51 Prozent auf 27.260 Indexpunkte nach.

3. EZB will wohl Überschreiten von 2 Prozent Inflation zulassen

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg darauf geeinigt, künftig glatt 2 Prozent Inflation anzustreben und ein Überschreiten dieses Zielwerts zu tolerieren. Zur Nachricht

4. Lufthansa beschafft sich erneut 1 Milliarde Euro am Anleihemarkt

Die Deutsche Lufthansa nimmt erneut den Anleihemarkt für eine Milliardenemission in Anspruch. Platziert wurden zwei Mal je 500 Millionen Euro mit Laufzeiten von drei und acht Jahren, wie der Luftfahrtkonzern mitteilte. Ferner bereitet der Konzern eine Kapitalerhöhung vor. Zur Nachricht

5. Knorr-Bremse will doch nicht bei HELLA einsteigen

Der Lkw- und Zugbremsen-Hersteller Knorr-Bremse hat sich gegen eine Mehrheitsübernahme des Autozulieferers HELLA entschieden. Nach sorgfältiger Analyse würden die Möglichkeiten des Transfers von Schlüsseltechnologien und Produkten auf das eigene Angebot als nicht ausreichend zur Realisierung der erwarteten Synergien bewertet, teilte Knorr-Bremse mit. Zur Nachricht

6. US-Bundesstaaten reichen weitere US-Wettbewerbsklage gegen Google ein

Der Internetriese Google muss sich in den USA mit einem weiteren Kartellrechtsstreit auseinandersetzen. 36 Bundesstaaten und der Regierungsbezirk Washington DC reichten am Mittwoch (Ortszeit) eine Klage wegen wettbewerbsrechtlicher Verstöße beim Geschäft mit Apps für Android-Handys ein. Zur Nachricht

7. VW vor Tesla: Deutsche Hersteller dominieren im Heimatmarkt auch bei Elektroautos

Die deutschen Automarken dominieren auf ihrem Heimatmarkt auch bei Elektrofahrzeugen. Bei den Neuzulassungen von reinen Stromern und Plug-in-Hybriden im ersten Halbjahr belegen sie die Plätze eins bis vier, wie eine Auswertung aktueller Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zeigt. Zur Nachricht

8. TeamViewer wird etwas vorsichtiger

Der Softwareanbieter TeamViewer dämpft nach einem schwachen zweiten Quartal die Erwartungen für das laufende Jahr. Bei den Billings, einer Kennzahl für die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, und auch beim Umsatz selbst wird jetzt nur noch das untere Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen erwartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel ihre deutlichen Kursverluste der vergangenen Tage leicht ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 73,37 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 17 Cent auf 72,03 Dollar.

10. Euro hält sich bei Dreimonatstief

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter in der Nähe seines dreimonatigen Tiefstands gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1795 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Mittwochabend. Am Mittwoch war der Euro mit 1,1782 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang April gefallen.

