Asiatische Indizes geben nach -- EZB will wohl Überschreiten von 2 Prozent Inflation zulassen -- Lufthansa beschafft sich Geld am Anleihemarkt -- Weitere US-Wettbewerbsklage gegen Google

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte im Mittwochshandel satte Gewinne. Der DAX ging schon höher in den Tag und zeigte sich auch anschließend stark. Er beendete den Handel letztlich mit einem Zuwachs von 1,17 Prozent auf 15.692,71 Punkte. Der TecDAX eröffnete noch nahezu unverändert und notierte danach deutlich höher. Er schloss 1,2 Prozent höher bei 3.643,80 Zählern. Zur Wochenmitte kamen negative Vorgaben aus Asien und den USA, diese belasteten den deutschen Leitindex aber nicht. Offenbar nutzten Anleger den jüngsten Kursrückgang für Zukäufe. "Die Konsolidierungsstimmung verfestigt sich", sagte jedoch Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke laut Dow Jones Newswires. Für Spannung sorgt zur Wochenmitte das Protokoll der letzten Fed-Sitzung, das am Abend veröffentlicht wird, da die US-Notenbank zuletzt unerwartet "falkenhafte" Töne angeschlagen hatte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch fester. Der EuroSTOXX 50 gewann zur Eröffnung noch leicht hinzu und drang danach weiter in die Gewinnzone vor. Sein Schlussstand: 4.078,53 Zähler (+0,64 Prozent). Der spannendste Termin steht am Mittwoch am Abend an: Dann wird in den USA das Fed-Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlicht. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise, ob die Fed eine weniger großzügige Geldpolitik anpeilt. Daneben standen bereits vorher Zahlen zur deutschen Industrieproduktion auf dem Terminplan. Diese ist im Mai leicht gesunken. Am Markt wurde dies aufgrund der schwachen Industrieumsatzzahlen aber inzwischen bereits erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street gab es am Mittwoch wenig Bewegung. Der Dow Jones zeigte sich anfänglich mit einem minimalen Zuschlag und konnte letztendlich auch mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 34.681,79 Punkten schließen. Der NASDAQ Composite eröffnete daneben deutlich stärker. Nachdem er im Verlauf genau wie der S&P 500 einen neuen Höchststand aufwies, beendete er den Handel schlussendlich nahezu unverändert bei 14.665,06 Einheiten. Wachstumsaktien sind mit dem jüngsten Fall der Anleiherenditen wieder in der Gunst der Anleger gestiegen. "Es ist wirklich der Technologie-Bereich, der den Markt zuletzt angetrieben hat", kommentierte Esty Dwek, Leiterin der globalen Marktstrategie bei Natixis Investment Solutions gegenüber Dow Jones. "In den nächsten Wochen und Monaten werden wir hoffentlich sehen, dass sich das US-Wachstum gut hält, das wird die Märkte weiter unterstützen." Darüber hinaus richteten die Marktteilnehmer den Fokus auf das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung, das am Abend veröffentlicht wurde. In der Sitzung hat die Fed ein weiteres vorsichtiges Signal für eine geldpolitische Wende gegeben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken