Wegen Klagen: Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding durch Ceconomy stockt

Heute im Fokus

DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- EZB gibt Strategie und neues Inflationsziel preis - Überschreitung zugelassen -- Millionenstrafe für BMW und VW -- Lufthansa, SAP, TeamViewer im Fokus

Baidu, Alibaba & Co.: China-Aktien taumeln in USA weiter - DiDi wird zum Debakel. Bilfinger sieht sich nach ergänzenden Zukäufen um. Caterpillar will Verkauf bestimmter Motoren einstellen. Brandenburgs Umweltministerium: Tesla baute drei Tanks ohne Genehmigung. Evonik nimmt neue Großanlage für Spezialkunststoff in Betrieb. Zweiter SAP-Betriebsrat legt Amt nieder.