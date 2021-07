Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart praktisch unverändert bei 15.628,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei derzeit 0,63 Prozent auf 28.099,55 Zähler ab.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen minimale 0,22 Prozent auf 3.556,83 Indexpunkte abwärts. Der Hang Seng in Hongkong kann derweil einen Zuschlag von 0,73 Prozent auf 28.200,48 Zähler verbuchen.

3. Daimler hält Karten für neue Batteriestrategie noch verdeckt

Daimler lässt sich bei seinen Überlegungen über Möglichkeiten einer eigenen Produktion von Batteriezellen noch nicht in die Karten schauen. Zur Nachricht

4. Ericsson ringt mit Umsatzrückgang

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson ist im zweiten Quartal wegen anhaltender Probleme in China hinter den Erwartungen der Experten zurückgeblieben. Zur Nachricht

5. FAA ordnet Überprüfung von Boeing 737 an

Die US-Bundesluftfahrtbehörde FAA hat die Betreiber aller Flugzeuge der Boeing 737 angewiesen die Kabinendruckvorrichtungen dieses Flugzeugtyps zu überprüfen. Zur Nachricht

6. Ceconomy will womöglich erneut über Media-Saturn-Übernahme abstimmen lassen

Der Elektronikhändler Ceconomy will seine Aktionäre womöglich erneut über die Komplettübernahme der Media-Saturn-Holding abstimmen lassen. Zur Nachricht

7. JENOPTIK hebt nach Spitzenquartal Jahresziele an

Der Technologiekonzern JENOPTIK wird nach einem Rekordquartal optimistischer für das laufende Jahr. Zur Nachricht

8. Santander übernimmt US-Broker Amherst Pierpont

Banco Santander verstärkt sich in den USA mit einem Zukauf. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben ab

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gefallen und haben damit ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,23 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 18 Cent auf 71,49 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete der Euro 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1809 Dollar festgesetzt.

