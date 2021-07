DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- PUMA wird zuversichtlicher -- JENOPTIK hebt Jahresziele an -- Santander übernimmt Amherst Pierpont -- Ericsson ringt mit Umsatzrückgang

Daimler hält Karten für neue Batteriestrategie noch verdeckt. Japanische Notenbank senkt Wachstumsausblick. FAA ordnet Überprüfung von Boeing 737 an. Aurora geht an die Börse. Ceconomy will womöglich erneut über Media-Saturn-Übernahme abstimmen lassen.

Anleger dürften vor dem Wochenende die Füße stillhalten. Der DAX notiert vorbörslich quasi kaum verändert. Der TecDAX, zeigt sich dagegen mit einem kleinen Plus vor dem Handelsstart. Nach dem Abwärtsdruck vom Vortag, dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag stabiliseren: "Der gestrige Tag hat eines eindrucksvoll gezeigt: Sobald es im DAX um mehr als 100 Punkte nach unten geht kommen Käufer zurück in den Markt", kommentiert Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Ein gewisses Kaufinteresse ist also im Markt. Nur eben nicht im Bereich des Allzeithochs." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften sich am Freitag stabilisieren. Der EuroSTOXX 50 notiert vorbörslich kaum verändert. Die Vorgaben aus Asien und den USA sind gemischt. Die Nachrichtenlage gestaltet sich noch recht überschaubar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen entwickelten sich die Indizes am Donnerstag uneinheitlich. Der Dow Jones pendelte lange Zeit um seine Nulllinie, schaffte es im späten Verlauf aber in die Gewinnzone und schloss mit einem leichten Plus von 0,16 Prozent bei 34.987,75 Punkten. Der NASDAQ Composite wies anfänglich nur ein kleines Minus von 0,06 Prozent bei 14.635,78 Zählern aus, baute seine Verluste im Verlauf aber deutlicher aus und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,70 Prozent bei 14.543,13 Indexpunkten in den Feierabend. Nach der jüngsten Rekordjagd kamen die Kurse nun wieder etwas zurück. Laut dpa sehen Experten vermehrt Anzeichen für eine Abschwächung der US-Wirtschaft. Außerdem bedrückte die sehr hohe Inflation die Anleger, denn sollte diese wider Erwarten nicht in absehbarer Zeit sinken, müsste die US-Fed womögöich mit einer strafferen Geldpolitik gegensteuern. Aktuelle Konjunkturdaten zeichneten allerdings ein sehr gemischtes Bild. Auf Unternehmensseite setzte sich die Berichtssaison fort, u.a. mit Morgan Stanley. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken