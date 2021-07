MorphoSys-Aktie im Bärenmodus: MorphoSys schließt Milliarden-Übernahme ab

89 Prozent der Aktien der Constellation Pharmaceuticals Inc. seien bis zum Ablauf der Übernahmefrist am Mittwoch gültig angedient worden, teilte das Biotech -Unternehmen in Planegg bei München mit. In einem zweiten Schritt soll Constellation noch bis zum Handelsbeginn an der Nasdaq in New York auf die US-Tochter MorphoSys Development verschmolzen werden, womit der Handel mit Constellation-Aktien umgehend eingestellt würde.

Finanzinvestor Royalty Pharma, der den 1,7 Milliarden Dollar schweren Zukauf durch ein Finanzierungspaket möglich macht, wird wie angekündigt jetzt für 100 Millionen Dollar neue MorphoSys-Aktien kaufen. Für den Verkauf von Lizenzrechten an verschiedenen Wirkstoffen, die auf der MorphoSys-Antikörper-Technologie beruhen, waren bereits gut 1,4 Milliarden Dollar von Royalty Pharma geflossen. Darüber hinaus können die Münchner noch auf weitere 350 Millionen Dollar in Form einer Anleihe zugreifen.

MorphoSys-Vorstandschef Jean-Paul Kress sprach von einem neuen Kapitel der Unternehmensgeschichte, das jetzt beginne. "Diese Übernahme stellt eine echte Transformation für MorphoSys dar und stärkt unsere Position in der Hämatologie-Onkologie", sagte er.

Für die MorphoSys-Aktie geht es im XETRA-Handel zeitweise 2,84 Prozent auf 59,50 Euro nach unten.

