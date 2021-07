Große Unsicherheiten: Cathie Woods ARK stößt Tencent-Anteile im großen Stil ab

• Chinesische Regierung mit neuen, strengen Vorschriften• Aktien aus China unter Druck• Cathie Wood trennt sich von zahlreichen Tencent-Aktien

Das strenge Vorgehen der chinesischen Regierung sorgt derzeit für große Unsicherheit am Markt. Denn Peking ist besorgt, dass im Ausland gehandelte chinesische Unternehmen gezwungen werden könnten, ihre wachsenden Datenmengen zur Verfügung zu stellen, wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtet. "Es gehe um Risiken für den Schutz der Daten und öffentlicher Interessen sowie für die nationale Sicherheit", zitiert Onvista. Darum sollen die Vorschriften für die Zulassung von Börsengängen im Ausland in Zukunft deutlich strenger werden. Dies wiederum dürfte die Kapitalbeschaffung aufstrebender Firmen aus China an ausländischen Aktienmärkten um einiges erschweren. Die neuen Regeln zielen insbesondere auf "Datensicherheit, grenzüberschreitenden Datenfluss und die Verwaltung vertraulicher Informationen" ab, wie aus einem Dokument des Staatsrates in Peking hervorgeht.

Darüber hinaus soll Chinas Wertpapieraufsicht wohl regulatorische Schlupflöcher schließen wollen, die es chinesischen Tech-Unternehmen ermöglicht haben, Beteiligungsgesellschaften in Steuer-Oasen wie den Cayman Islands zu gründen, heißt es bei Bloomberg. Dies soll künftig nur noch mit Erlaubnis möglich sein.

Viele Aktien aus dem Reich der Mitte stehen daraufhin nun unter Druck. So brach beispielsweise die Aktie des Uber-Konkurrenten DiDi, der erst Ende Juni den Gang aufs Börsenparkett gewagt hat, massiv ein, nachdem die Pekinger Cyberspace-Aufsichtsbehörde ihre Ermittlungen aufgenommen hat - zeitweise ging es an der NYSE rund 20 Prozent ins Minus.

ARK Invest trennt sich von Tencent

Mit diesen politischen Unsicherheiten hat auch Tencent zu kämpfen, denn während der ARK Innovation ETF noch im Februar dieses Jahres 635 Millionen US-Dollar in Form von 6,52 Millionen Tencent-Aktien enthielt, ist dieser Anteil mittlerweile auf nur noch 147 Millionen US-Dollar beziehungsweise 2,17 Millionen Titel geschrumpft. So reagierte Cathie Wood, Gründerin und CEO der Investmentgesellschaft ARK Invest, auf die anhaltenden Schwierigkeiten in China.

Seitdem bekannt wurde, dass China künftig härter vorgehen will, sind die Tencent-Aktien zeitweise um fast 13 Prozent bis auf 509,50 Hongkong-Dollar abgestürzt. Zuletzt konnten sie sich aber wieder etwas erholen und sind nun in Hongkong 555,50 Honkong-Dollar wert (Stand: 14.07.2021).

