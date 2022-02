Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Eine bislang erfreuliche Börsenwoche droht am Freitag mit Kursverlusten zu enden. Der DAX fällt in vorbörslichen Indikationen um 0,9 Prozent auf 15.350 Punkte. Die Aussicht auf kräftige Leitzinserhöhungen in den USA nach überraschend stark gestiegenen Verbraucherpreisen dürfte auf dem deutschen Börsenbarometer lasten.

2. Börsen in Fernost geben nach

An den Börsen in Fernost sind zum Wochenausklang Minuszeichen zu sehen. In Tokio wird am Freitag der Tag der Staatsgründung begangen, die Börse bleibt daher geschlossen. Der japanische Leitindex Nikkei stand am Donnerstag zum Schluss 0,42 Prozent im Plus bei 27.696,08 Punkten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,60 Prozent auf 3.465 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong zur gleichen Zeit um 0,59 Prozent auf 24.777 Zähler nachgibt.

3. Carl Zeiss Meditec erzielt kaum höhere Gewinne

Die Carl Zeiss Meditec AG ist im ersten Geschäftsquartal zwar zweistellig gewachsen, der Konzern konnte aber wegen einer schrumpfenden Marge kaum etwas davon in höhere Gewinne ummünzen. Zur Nachricht

4. Instone will Aktien zurückkaufen

Der Immobilienentwickler Instone Real Estate will eigene Aktien im Umfang von bis zu 50 Millionen Euro zurückkaufen. Das Programm soll maximal 5 Prozent des Aktienkapitals umfassen und damit bis zu 2,349 Millionen Aktien. Zur Nachricht

5. Fraport befördert erneut mehr Passagiere

Fraport hat am Frankfurter Flughafen im Januar erneut deutlich mehr Passagiere abgefertigt, allerdings hat sich die Nachfrageerholung wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante verlangsamt. Insgesamt wurden an dem Drehkreuz mit rund 2,2 Millionen Passagieren gut 150 Prozent mehr abgefertigt. Zur Nachricht

6. Daimler Truck-Aktie ersetzt alstria office im MDAX

Nur knapp zwei Monate nach der Erstnotierung in Frankfurt steigt Daimler Truck in den MDAX auf. Der vom damals noch Daimler genannten Konzern abgespaltene Lkw-Bauer Daimler Truck ersetzt ab diesem Freitag den Immobilienspezialisten alstria office REIT. Zur Nachricht

7. Aurora Cannabis schreibt weiter rote Zahlen

Der Cannabis-Riese Aurora Cannabis hat seine Bücher geöffnet. Im seinem zweiten Geschäftsquartal hat Aurora Cannabis erneut einen Verlust eingefahren. Auf bereinigter Basis lag das Minus bei 9,0 Millionen CAD nach 11,2 Millionen CAD vor Jahresfrist. Zur Nachricht

8. Zweiter Aareal-Großaktionär fordert Rücktritt des Aufsichtsratschefs

Nach der geplatzten Übernahme der Aareal Bank durch Finanzinvestoren fordert ein weiterer Großaktionär personelle Konsequenzen bei dem Immobilienfinanzierer. Wie schon der Hedgefonds Petrus Advisers verlangt nun auch Teleios Capital Partners den Rückzug von Aufsichtsratschef Hermann Wagner. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Rückwärtsgang

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.00 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,39 auf 89,49 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,56 auf 90,85 Dollar zurückfiel.

10. Euro wieder unter 1,14 US-Dollar

Der Euro ist am Freitag wieder unter 1,14 US-Dollar gerutscht. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1380 US-Dollar und damit weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1439 Dollar festgesetzt.

