Zweiter Aareal-Großaktionär fordert Rücktritt des Aufsichtsratschefs - Aareal Bank-Aktie legt zu

Wie schon der Hedgefonds Petrus Advisers verlangt nun auch Teleios Capital Partners den Rückzug von Aufsichtsratschef Hermann Wagner. Der Chefkontrolleur und weitere Hauptprotagonisten des "Übernahmedebakels" sollten ihre Fehleinschätzung einräumen und zurücktreten, schrieb Teleios-Partner Adam Epstein in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an den Aufsichtsrat.

Der Hedgefonds Teleios hält nach eigenen Angaben gut sechs Prozent der Aareal-Aktien. Zuvor hatte bereits Petrus Adivers den Aufsichtsratschef und dessen Stellvertreter Richard Peters zum Rücktritt aufgefordert.

Die beiden aktivistischen Investoren hatten die 1,86 Milliarden Euro schwere Übernahmeofferte der Finanzinvestoren Advent und Centerbridge als deutlich zu niedrig bezeichnet und anderen Aktionären empfohlen, das Gebot nicht anzunehmen. Letztlich wurden den Bieter nur 42,55 Prozent der Anteile angeboten. Damit verfehlten sie die Mindestannahmeschwelle, die sie bereits auf 60 Prozent gesenkt hatten. Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank hatten den Übernahmeplan unterstützt.

Teleios übt scharfe Kritik an der Führung der Bank. Der Aufsichtsrat müsse dafür sorgen, dass der Wert der Aareal Bank nicht verschleudert werde, sei es aufgrund eines ungeeigneten Managements oder wegen ungebremsten Eigeninteresses, schreibt Epstein. Die Offerte von Advent und Centerbridge habe deutlich unter dem Wert der einzelnen Konzernteile gelegen. Dabei geht es vor allem um die IT-Tochter Aareon. Er wisse er von möglichen Interessenten für jede Sparte der Bank, die insgesamt deutlich mehr bezahlen könnten, schreibt Epstein.

Die Aareal Bank wies die Vorwürfe als haltlos zurück. Vorstand und Aufsichtsrat hätten ihre Pflichten rund um die Übernahmeofferte jederzeit "sorgfältig eingehalten". Auch heute liege der Bank noch kein attraktiveres Angebot vor. Eine Aufspaltung lehnt der Konzern ebenfalls weiterhin ab. "Eine Abwicklung des Unternehmens mit Verkauf der Einzelbestandteile ist keine nachhaltige Strategie", heißt es in der Stellungnahme.

Teleios will nun mit Blick auf die Hauptversammlung der Bank am 18. Mai weiter Druck machen. Das Aktionärstreffen sei ein idealer Zeitpunkt für einen klaren Schnitt, um neue Aufsichtsräte zu wählen, die "nicht mit der alten Garde verbunden" seien, schreibt Epstein. Teleios wolle in Kürze eigene Kandidaten für die Posten benennen. Ähnliches hatte der Hedgefonds Petrus im Dezember versucht. Dabei setzte er zwar die Abwahl dreier Aufsichtsratsmitglieder durch. Allerdings fand er unter den Anteilseignern nicht genügend Unterstützer für seine eigenen Kandidaten.

Die Aareal Bank-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 5,19 Prozent auf 29,60 Euro zu.

WIESBADEN/FRANKFURT (dpa-AFX)

