DAX mit klaren Verlusten erwartet -- Asiens Börsen leichter -- Carl Zeiss Meditec erzielt kaum höhere Gewinne -- Instone will Aktien zurückkaufen -- Aurora Cannabis schreibt weiter rote Zahlen

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag deutlich nachgeben.

Der DAX fällt in vorbörslichen Indikationen um 0,91 Prozent auf 15.349 Punkte. Am Donnerstag ging er mit plus 0,05 Prozent bei 15.490,44 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX wird um 0,72 Prozent schwächer bei 3.359 Zählern erwartet. Er beendete den Handel am Donnerstag mit einem Abschlag von 1,60 Prozent auf 3.383,25 Zähler.

Schwache Vorgaben aus Asien und den USA dürften am Freitag auch den deutschen Markt belasten. Vor allem an der Wall Street hatten die Kurse am Donnerstag kräftig nachgegeben, nachdem die US-Verbraucherpreise im Januar überraschend stark gestiegen waren. Der Markt befürchtet nun kräftige Zinserhöhungen in den USA. "Steigende Zinsen und eine Abkühlung der von der Pandemie getriebenen Investitionen in Technologie werden das Aufwärtspotenzial der Tech-Aktien noch das ganze Jahr über in Grenzen halten", schrieb Anlagestratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research laut dpa-AFX.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken