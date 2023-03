Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte angesichts guter Vorgaben am Freitag höher in den Handel gehen. Vorbörsliche Indikationen signalisieren eine um 0,19 Prozent höhere Eröffnung bei 15.356,97 Punkten.

2. Börsen in Fernost ziehen an

Die asiatischen Märkte verzeichnen am Freitag Gewinne. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei um 1,56 Prozent stärker bei 27.927,47 Punkten. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,53 Prozent auf 3.328 Zähler zu. In Hongkong weist der Hang Seng gleichzeitig bei 20.681 Stellen Gewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf.

3. Lufthansa kann Umsatz fast verdoppeln - Schwarze Zahlen

Die Deutsche Lufthansa hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz fast verdoppelt und unter dem Strich einen Gewinn eingeflogen. Die Airline hat ihre im Dezember angehobene operative Ergebnisprognose erfüllt und stellt angesichts der ungebrochen starken Nachfrage nach Flugtickets für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Zur Nachricht

4. Ströer kann Umsatz steigern - Weiteres Wachstum in Q1 geplant

Der Kölner Außenwerber Ströer will trotz der getrübten Stimmung auf dem deutschen Werbemarkt weiter wachsen. "Wir erwarten für das erste Quartal ein Wachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich", sagte Co-Chef Christian Schmalzl laut Mitteilung vom Freitag. Zur Nachricht

5. Dell erleidet Umsatzrückgang

Der Computerhersteller Dell hat im abgelaufenen Quartal trotz eines Umsatzrückgangs die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Erlöse seien im vierten Quartal per 3. Februar um elf Prozent auf 25,04 Milliarden Dollar gefallen, teilte das US-Unternehmen nach Börsenschluss mit. Zur Nachricht

6. Rheinmetall dürfte doch noch Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX

Nach dem Aufstieg der Commerzbank Ende Februar dürfte im März überraschend auch Rheinmetall zur ersten Börsenliga stoßen. Der am frei handelbaren Aktienanteil gemessene Börsenwert des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall macht es wohl möglich. Zur Nachricht

7. Mercedes legt Grundstein für Batterie-Recyclingwerk

Mercedes-Benz will in Zukunft Batteriesysteme von Elektroautos wiederverwerten und beginnt mit dem Bau einer eigenen Recyclingfabrik im baden-württembergischen Kuppenheim. Am Freitagmorgen soll nach Angaben des Unternehmens der Grundstein für das Werk gelegt werden. Zur Nachricht

8. Fed-Mitglieder signalisieren flexibles Zins-Vorgehen - Stärkere Anhebung als geplant möglich

In der Spitze der US-Notenbank Federal Reserve werden derzeit verschiedene Varianten für ein forsches oder eher vorsichtiges Vorgehen bei kommenden Zinserhöhungen durchgespielt. Die Fed muss laut Direktoriumsmitglied Christopher Waller die Zinsen womöglich stärker anheben als bislang angepeilt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 84,65 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um elf Cent auf 78,05 Dollar.

10. Euro steigt wieder über 1,06 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag von seinen Vortagsverlusten erholt und ist wieder über die Marke von 1,06 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0615 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0605 Dollar festgesetzt.

