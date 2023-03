Gute Vorgaben: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen stark -- Rheinmetall wohl bald im DAX -- Lufthansa 2022 mit schwarzen Zahlen -- Infineon übernimmt kanadischen Konzern Gan Systems

Am Freitag deuten gute Vorgaben auf leicht steigende Kurse auch am deutschen Aktienmarkt hin. Bei etwa 15.500 Punkten wartet aber weiterhin eine Charthürde. Im Blick stehen zum Wochenausklang vor allem Lufthansa , der Flugkonzern hat seine Bilanz vorgelegt , und Volkswagen , wo der Aufsichtsrat zusammenkommt.

Vor dem Wochenende stehen wieder zahlreiche Veröffentlichungen von Konjunkturdaten auf der Agenda, auf die Anelger ihre Blicke richten dürften. So werden in der Eurozone und den USA etwa die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister vorgestellt. Darüber hinaus stehen im Euroraum Preisdaten aus dem Unternehmenssektor an. Es wollen sich auch einige hochrangige Notenbanker zu Wort melden.

Der EURO STOXX 50 steht in vorbörsilchen Indikationen über seinem Vortagesschluss. Am Donnerstag hatte er den Handel 0,59 Prozent fester bei 4.240,59 Punkten beendet.

Die europäischen Börsen werden am Freitag in der Gewinnzone erwartet.

Die US-Börsen haben den Donnerstagshandel mit Gewinnen beendet.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 33.005,12 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 11.462,98 Zählern in den Feierabend.

Hohe Zinsen haben die Anleger am Donnerstag am US-Markt doch nicht von Käufen abgehalten. Am Mittwoch war die Zehnjahresrendite erstmals seit November wieder über die 4-Prozent-Marke gestiegen. Grund dafür waren falkenhafte Zinskommentare aus Kreisen der US-Notenbank sowie neue Konjunkturdaten, die die Sorge geschürt hatten, dass die steigenden Zinsen die wirtschaftliche Lage abwürgen würde. Hinzu kommen außerdem hohe Inflationsdaten aus der Eurozone, durch die die EZB zu einem strafferen Vorgehen bei den Zinserhöhungen bewegen könnte, also zuletzt erwartet wurde.

Konjunkturseitig stand die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf der Agenda, sie gingen leicht zurück. Die Lohnstückkosten hingegen wurde überraschend deutlich nach oben revidiert. Eine Flut von Quartalszahlen brachte am Donnerstag zudem Bewegung in die Kurse, hieß es am Markt. Zudem standen nach dem gestrigen Investorentag die Aktien des Elektroautobauers Tesla im Fokus.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken