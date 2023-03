HOCHTIEF-Aktie freundlich: HOCHTIEF-Tochter baut Batteriefabrik für Elektroautos in USA

Das Projekt des japanischen Herstellers Panasonic Energy in De Soto im Bundesstaat Kansas hat ein Investitionsvolumen von vier Milliarden US-Dollar (3,8 Mrd Euro), wie der Essener Konzern am Donnerstag mitteilte. Die HOCHTIEF -Tochter Turner Construction baut demnach mit einem Partner die Großanlage, die 2025 die Produktion aufnehmen soll. In Deutschland hatte HOCHTIEF zuletzt den Auftrag für ein Batteriewerk in Salzgitter erhalten.

Auf XETRA zeigt sich die HOCHTIEF-Aktie am Freitag zeitweise um 1,04 Prozent fester bei 66,00 Euro.

ESSEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HOCHTIEF AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HOCHTIEF AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, nitpicker / Shutterstock.com