Flutter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Kursziel für Flutter

Die durchwachsenen Resultate hätten bei der gut gelaufenen Aktie zu einigen Gewinnmitnahmen geführt, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den USA gebe es weiter Fortschritte. Doch sie frage sich, inwieweit der zunehmende Wettbewerb im wichtigen australischen Markt auch zukünftig belasten werde. Flutter bleibe ein hochwertiger Titel, doch bei Konkurrent Entain sehe das Verhältnis von Chancen zu Risiken günstiger aus.

Die Flutter-Aktie zeigt sich an der Londoner Börse zeitweise 0,45 Prozent tiefer bei 132,70 Pfund.

/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 21:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Flutter Entertainment PLC Registered Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Flutter Entertainment PLC Registered Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Flutter Entertainment PLC Registered Shs

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com