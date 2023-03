Indexänderung: Rheinmetall steigt in den DAX auf

Seit dem Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine ist der Aktienkurs des Unternehmens um etwa das Anderthalbfache gestiegen. Seinen Indexplatz räumen muss der Dialysespezialist FMC ( Fresenius Medical Care ), der ab dem 20. März im MDAX , dem Index der mittelgroßen Werte zu finden ist. Beides war so von Experten erwartet worden.

Mit dem Rüstungskonzern HENSOLDT, der vom Index der kleineren Werte SDAX in den MDAX aufsteigt, profitiert ein weiterer Rüstungskonzern von der Zeitenwende. Mit ihm wird das Technologieunternehmen JENOPTIK eine Liga vorrücken, wie der Indexanbieter Qontigo am späten Freitagabend in Zug mitteilte.

Ihre Plätze räumen müssen der Biokraftstoff-Hersteller VERBIO und Software, die in den SDAX, den Index der kleineren Werte, absteigen. Dort wird zudem der Versicherer Wüstenrot & Württembergische aufgenommen, für den Südzucker-Tochter und Bioethanol-Herstellerin CropEnergies den Index verlassen muss.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

