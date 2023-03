Joint-Venture von Changan, CATL & Huwaei: Das ist der neue Tesla-Konkurrent aus China

Aktien in diesem Artikel

• Tesla-Konkurrenz auf dem E-Automarkt nimmt zu• Joint Venture aus Changan, CATL und Huawei mit neuer NEV-Marke Shenlan• Elektro-Luxuslimousine SL03 direkter Konkurrent zu Teslas Model 3

Während immer mehr traditionelle Autobauer den Trend hin zur Elektromobilität erkannt haben und ihre Produktpalette umkrempeln, sind in den vergangenen Jahren auch immer wieder neue Unternehmen aufgetaucht, die auf Elektroautos setzen. Vor allem aus dem Reich der Mitte sind Unternehmen wie BYD, NIO und Xpeng auf der Bildfläche erschienen und machen Musks Tesla-Konzern Konkurrenz.

Ein weiteres Unternehmen aus China, das Tesla künftig Konkurrenz machen könnte, ist der Autobauer Changan mit seiner neuen New Energy Vehicle-Marke Shenlan.

Wie Changan auf seiner Webseite erklärt, leitet sich der Unternehmensname vom chinesischen "Chang" für "andauernd" und "An" für "Sicherheit" ab und steht somit für andauernde Sicherheit. Changan kann auf eine lange Unternehmensgeschichte zurückblicken und hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Automobilproduktion. Das Unternehmen zählt sich zu den Top 4 der chinesischen Automobilkonzerne.

2011 stellte Changan die Limousine Eado auf der IAA in Frankfurt vor, zwei Jahre später wurde der Eado XT eingeführt. Laut dem Unternehmen ein wichtiger Meilenstein: "Die Changan Eado Serie läutete eine neue Ära für Fahrzeuge chinesischer Marken ein", heißt es auf der Webseite. 2012 kam mit dem CS35 Changans erster SUV auf den Markt.

Unter der Marke Shenlan kommt nun mit der Elektro-Luxuslimousine SL03 auch bald ein direkter Konkurrent zu Teslas Model 3 und BYDs Seal auf den Markt.

Von der Marke Shenlan haben die meisten vermutlich noch nicht viel gehört, doch das dürfte sich schon bald ändern. Wie " Elektroauto -News.net" berichtet, will das Joint Venture aus dem chinesischen Autobauer Changan, dem Akku-Riesen CATL und dem für seine Smartphones bekannten Technologiekonzern Huawei wohl noch in diesem Sommer mit den Auslieferungen seiner Luxus-Limousine SL03 beginnen. Offiziell vorgestellt wurde der Shenlan SL03 bereits im Juli vergangenen Jahres.

Im SL03 soll sich laut "auto motor und sport" ein 14,6 Zoll großer mittiger Touchscreen befinden, der sich um 15 Grad nach links oder rechts neigen lasse. Hinter dem Lenkrad befinde sich neben digitalen Instrumenten ein Augmented-Reality-Head-up-Display. Die Limousine sei außerdem mit 14 Sony-Lautsprechern und 34 Sensoren inklusive Lidar-Einheit ausgestattet. Ein Hingucker sei zudem das Panoramaglasdach. Doch Konkurrenz machen dürfte die neue Luxus-Limousine Teslas Model 3 vor allem in Sachen Preis-Leistungsverhältnis.

Der SL03 soll in drei Antriebsformen angeboten werden: vollelektrisch, mit Range-Extender und mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Die vollelektrische Version soll auf eine maximale Reichweite von 515 km kommen und bereits für um die 27.000 US-Dollar erhältlich sein, während eine Version mit größerer Batterie ab rund 33.000 US-Dollar erhältlich sein und auf eine Reichweite von 705 km kommen soll. Mit dem Range-Extender soll sogar eine maximal Reichweite von 1.200 Kilometer möglich sein.

Für Teslas Model 3 liegt der Einstiegspreis nach Preissenkungen in China laut "electrive.net" inzwischen bei knapp 31.900 Euro (umgerechnet aktuell rund 33.800 US-Dollar), während der Model 3 Performance für knapp 45.700 Euro (umgerechnet aktuell rund 48.400 US-Dollar) erhältlich sei.

Die teuerste Variante des SL03 verfügt laut "auto motor und sport" über eine Brennstoffzelle, einen 160-kW-Motor und eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit 28,4 kWh. Für diese Variante müssten Kunden bereit sein, mehr als 100.000 US-Dollar zu zahlen. Immerhin soll die High-End-Variante bis zu 730 Kilometer weit kommen. Allerdings handele es sich hier eher um ein Leuchtturm-Projekt zur Veranschaulichung der technischen Möglichkeiten.

Bleibt abzuwarten, ob der neue Model 3-Konkurrent Tesla tatsächlich Kunden abspenstig machen kann. Die Zahl der Vorbestellungen soll laut Changan jedenfalls bereits innerhalb von einer Stunde nach Vorbestellungsstart im vergangenen Jahr auf mehr als 10.000 gestiegen sein, berichtete das Newsportal "CnEVPost". Die Verkaufszahlen für das Modell sollen sich wohl bei 15.000 Einheiten im Monat einpendeln.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd.

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.