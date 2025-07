Aktie im Fokus

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

22.07.25 16:09 Uhr

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BYD-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 17,02 USD.

Wer­bung

Um 15:52 Uhr sprang die BYD-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 17,02 USD zu. In der Spitze legte die BYD-Aktie bis auf 17,15 USD zu. Bei 17,07 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 41.692 BYD-Aktien gehandelt. Bei 20,50 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (8,52 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,92 Prozent. Nach 1,45 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,64 CNY je BYD-Aktie. Am 26.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,57 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 178,65 Mrd. HKD im Vergleich zu 133,60 Mrd. HKD im Vorjahresquartal. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BYD am 27.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BYD. Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,79 CNY je BYD-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BYD-Aktie BYD-Aktie im Plus: Großes Update für autonomes Fahren setzt Tesla unter Druck E-Auto-Aktien im Kampf um die Wüste: BYD nimmt im Wettlauf gegen Tesla Saudi-Arabien ins Visier Tesla-Aktie in der Krise: Politische Eskapaden, sinkende Verkäufe - nächste Bewährungsprobe voraus

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com