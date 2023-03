Handelsschluss an Frankfurter Börse: DAX geht dank VW-Aktie weit über 15.500er-Marke ins Wochenende

Beim DAX waren zum Start des letzten Handelstages Pluszeichen zu sehen. Im weiteren Verlauf konnte der deutsche Leitindex an der Börse Frankfurt die psychologisch wichtige 15.500-Punkte-Marke knacken. Am Nachmittag erhielt das Börsenbarometer noch zusätzlichen Schub durch Unternehmensnachrichten. Schlussendlich verbuchte der DAX einen Zugewinn von 1,64 Prozent auf 15.578,39 Zähler.

Die Stimmung am Aktienmarkt wurde auch durch Äußerungen des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, gestützt, wonach die US-Notenbank in der Lage sein könnte, im Sommer eine Pause bei der Erhöhung der Leitzinsen einzulegen.

Konjunkturdaten aus China schieben an

Ein positiver Impuls kam am Morgen aus China, dort legte der Einkaufsmanager-Index (PMI) für den Service-Bereich stärker als erwartet zu.

"Die große Hoffnung ist, dass Chinas Wirtschaft nun doch Fahrt aufnehmen wird, was auch den exportabhängigen deutschen Unternehmen helfen könnte", stuft Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst CMC Markets, die aktuelle Entwicklung ein. Die Rezession bleibe zwar immer noch die größte Angst der Anleger, sie zeige sich aber noch nicht in den Daten. Auch wenn die Einkaufsmanagerindizes etwas nachgäben, verharrten sie doch über 50 und warteten damit auf die Dynamik aus China, die in den kommenden Wochen erst noch zunehmen dürfte.

Ausblick beflügelt VW-Aktie - Rückenwind für den DAX

Volkswagen blickt angesichts einer sich zunehmend verbessernden Versorgungslage bei Halbleitern und eines hohen Auftragsbestandes relativ optimistisch auf das laufende Jahr. Der Wolfsburger DAX-Konzern will die Fahrzeugauslieferungen deutlich steigern und peilt eine Marge im Bereich des Vorjahres an. Zudem kündigte VW eine überraschend hohe Dividende für das abgelaufene Jahr an.

