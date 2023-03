Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Am Freitag wird der der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten.

2. Börsen in Fernost schwächer

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 27.385,25 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland nimmt der Shanghai Composite um 0,65 Prozent auf 3.265,26 Zähler ab. Auch in Hongkong geht es abwärts, dort verliert der Hang Seng zeitweise 0,82 Prozent auf 19.885,07 Stellen (07:53 MEZ).

3. TUI plant Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe

TUI will über eine Kapitalerhöhung brutto rund 1,8 Milliarden Euro erlösen und den Betrag zur Rückzahlung von Staatshilfen und einer signifikanten Reduzierung der KfW-Kreditlinie verwenden. Zur Nachricht

4. Vor Cannabis-Legalisierung: Cannabisunternehmen bereiten sich vor

Angesichts der geplanten Legalisierung von Cannabis in Deutschland setzen Produzenten und Händler auf lukrative Geschäfte. Zur Nachricht

5. CS und UBS wegen Russlandsanktionen zum Ziel von US-Ermittlungen geworden

Die Credit Suisse (CS) und die UBS gehören offenbar zu einer Gruppe von Banken, gegen die das US-Justizministerium wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen gegen Russland ermittelt. Zur Nachricht

6. TikTok-Chef stößt vor US-Kongress auf Ablehnung

TikTok-Chef Shou Zi Chew ist bei einer Befragung im US-Kongress auf tief sitzendes Misstrauen und Ablehnung gestoßen. Zur Nachricht

7. Eckert & Ziegler hält Dividende stabil

Die Aktionäre des Strahlen- und Medizintechnikkonzerns Eckert & Ziegler sollen trotz eines Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr eine unveränderte Dividende erhalten. Zur Nachricht

8. ABB plant weiteren Aktienrückkauf von bis zu 1 Milliarde USD

Der schweizerische Technologiekonzern ABB hat ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar angekündigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum bewegt

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 75,90 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag.

10. Euro zeigt sich stabil

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke vom 1,08 US-Dollar notiert.

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com