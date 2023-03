Asiens Börsen in Rot -- CS und UBS wegen Russlandsanktionen zum Ziel von US-Ermittlungen geworden -- Eckert & Ziegler hält Dividende stabil -- TUI im Fokus

Werbung

Anleger in Frankfurt hielten sich am Donnerstag zurück. Der DAX hat seinen anfänglichen Verlust zunächst vorübergehend vergrößert, bevor sich die Stimmung im weiteren Verlauf besserte und er sich wieder erholte. Letztlich ging der deutsche Leitindex dann lediglich mit einem minimalen Minus von 0,04 Prozent bei 15.210,39 Zählern in den Feierabend. Dagegen konnte der TecDAX im Handelsverlauf deutlich ins Plus drehen und 1,40 Prozent stärker bei 3.273,16 Zählern schließen. Am Mittwochabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht, was die Anleger in den USA zunächst Reißaus nehmen ließ. Am Donnerstag stützte eine starke Wall Street im Verlauf dann jedoch den deutschen Markt. Einige Investoren hatten wegen des jüngsten Bankenbebens auf eine Zinspause gehofft. "Die von einigen Anlegern herbeigesehnte Absolution der US-Notenbank über ein Ende des laufenden Zinserhöhungszyklus ist ausgeblieben", zitierte Reuters Marktanalyst Jochen Stanzl. Dennoch scheinen sich Markteilnehmer diesbezüglich weiter Hoffnungen für den weiteren Jahresverlauf zu machen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigten sich am Donnerstag dank dem Rückenwind von der Wall Street freundlich. Nach einem kaum veränderten Start konnte der EURO STOXX 50 moderat zulegen und beendete den Handelstag 0,27 Prozent höher bei 4.207,14 Punkten. Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwochabend die Zinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Fed-Chef Jerome Powell hatte außerdem verdeutlicht, dass es im Kampf gegen die Inflation noch nicht zu Zinssenkungen kommen werde. Die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA in diesem Jahr doch noch sinken könnten, ist dennoch nicht ganz aus den Köpfen der Marktteilnehmer verschwunden. Außerdem hat die Bank of England den Leitzins wie weitgehend erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 32.103,77 Punkten. Der NASDAQ Composite legte daneben 1,01 Prozent auf 11.787,40 Zähler zu. Ging es am Vortag nach der Zinsentscheidung der Fed noch deutlich abwärts, setzte am Donnerstag eine Gegenbewegung ein. Besonders unter den Technologiewerten hellte sich die Stimmung auf. Dennoch hatten Anleger die Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte noch zu verdauen. Auch Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell, denen zufolge es keine Zinssenkung im laufenden Jahr geben werde, wirkten noch nach. "Es ist ein wenig Ruhe eingekehrt. Ein großer Teil davon ist darauf zurückzuführen, dass die Fed signalisiert hat, sie sei fast durch", erläuterte Investmentstratege Fahad Kamal von Kleinwort Hambros die verbesserte Stimmung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken