Shutterstock- und Adobe-Aktien: Diese Titel könnten vom KI-Boom profitieren

Künstliche Intelligenz ist längst keine ferne Science-Fiction mehr. Vielmehr haben die sich selbst verbessernden Algorithmen, die Maschinen in die Lage versetzen, zu lernen, längst Einzug in das Alltagsleben gefunden - etwa bei den Sprachassistenten auf Smartphones oder bei persönlichen Einkaufsempfehlungen während des Online-Shoppings.

Was ist künstliche Intelligenz überhaupt?

Zwar gibt es keine allgemeingültige Definition von künstlicher Intelligenz, doch verallgemeinert ausgedrückt ist KI - oder auch AI ("artificial intelligence") - der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf einen Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. Wie die WFB (Wirtschaftsförderung Bremen) weiter erklärt, kann eine KI eigenständig Antworten finden und selbstständig Probleme lösen, statt für jeden Zweck programmiert zu werden.

Laut WFB werden KI-Systeme mit ihren gigantischen Einsatzmöglichkeiten die Wirtschaft revolutionieren. Auch Starinvestorin Cathie Wood, die Chefin der Investmentgesellschaft ARK Invest, hält die KI für eine disruptive Industrie, also eine Technologie, der sie zutraut, bestehende Technologien, Produkte und Dienstleistungen künftig zu ersetzen und vollständig vom Markt zu drängen.

Anleger fragen sich natürlich, wie sie von dieser Entwicklung profitieren können. Dazu hat "TipRanks" zwei Unternehmen identifiziert, die bereits jetzt stark auf KI setzen und sich bemühen, diese Technologie künftig in noch weiteren Anwendungsfeldern einzusetzen.

Shutterstock-Aktie

Überwiegend positiv sehen Analysten demnach Shutterstock, einen Anbieter einer riesigen Bibliothek mit Bildern, Filmmaterial und Musik, die gegen eine Gebühr benutzt werden kann. Das Unternehmen hat sein KI-Engagement in den vergangenen Monaten sehr verstärkt.

So wurde im November 2022 ein Joint Venture mit LG AI Research angekündigt, welches das KI-System von LG AI trainiert und dabei auf Shutterstocks riesige Menge an Bildern und Metadaten zurückgreift. Die von den Partnern entwickelte KI soll dazu in der Lage sein, sowohl Bilder als auch Bildunterschiften zu erzeugen. Im Januar 2023 verkündete Shutterstock dann, dass die unternehmenseigene Bibliothek auch Meta zur Verfügung gestellt wird, um dem Konzern bei der Erweiterung seiner KI zu helfen. Im gleichen Monat stellte Shutterstock zudem seinen eigenen KI-Bildgenerator vor. Dank dieses neuen Features können Shutterstock-Kunden Stockfotos nun auf Wunsch von einer KI erstellen lassen. Diese Bilder sind dann quasi direkt nach der Generierung mit einer Lizenz versehen.

Needham-Analyst Bernie McTernan misst dem KI-Engagement von Shutterstock große Bedeutung zu, auch wenn es bisher nur wenig Umsatz generiert. Doch das Potenzial sei enorm. Daher sieht er für die Aktie auch ein Kursziel von 90 US-Dollar. Außerdem bekräftigte er sein Buy-Rating. Laut "TipRanks" empfehlen insgesamt drei Analysten die Shutterstock-Aktie zu kaufen, während sie zwei weitere Analysten mit "Hold" angeben. Das durchschnittliche Kursziel dieser fünf Analysten für das Shutterstock-Papier beläuft sich auf 87 US-Dollar.

Adobe-Aktie

Optimistisch ist eine Vielzahl an Analysten auch für Adobe, ein US-Unternehmen, das auf die Entwicklung von Software für die Gestaltung, Veröffentlichung und visuelle Verbreitung von Inhalten spezialisiert ist. Mit Adobe Sensei hat der Konzern ein Framework für KI und Maschinelles Lernen (ML) für seine gesamte Produktlinie entwickelt. Adobe Sensei unterstützt etwa Content Creator bei der Erstellung, bei fundierten Entscheidungen und bei gezieltem Marketing.

Alex Zukin sieht durch das KI-Engagement zahlreiche monetäre Möglichkeiten für Adobe. Deshalb sei dies eine Aktie, die man nach Meinung des Wolfe Research-Analysten im Jahr 2023 im Depot haben müsse. Entsprechend vergab er für die Aktie ein Outperform-Rating (d.h. eine Kaufempfehlung) und ein Kursziel von 440 US-Dollar. Laut "TipRanks"-Angaben empfehlen elf Analysten das Adobe-Papier zum Kauf und 14 weitere mit "Hold". Durchschnittlich sehen diese 25 Analysten das Kursziel in einem Jahr bei 380,95 US-Dollar.

