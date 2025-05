NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels

Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 erlitt heute Verluste.

Am Mittwoch verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,45 Prozent auf 21.318,17 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,171 Prozent fester bei 21.451,69 Punkten in den Mittwochshandel, nach 21.414,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21.508,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21.296,51 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,551 Prozent. Vor einem Monat, am 28.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.427,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20.884,41 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18.869,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 1,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22.222,61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 4,92 Prozent auf 10,02 USD), AppLovin A (+ 2,45 Prozent auf 390,26 USD), DexCom (+ 1,93 Prozent auf 86,98 USD), Broadcom (+ 1,60 Prozent auf 239,43 USD) und Marvell Technology (+ 1,21 Prozent auf 64,59 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Cadence Design Systems (-10,67 Prozent auf 288,61 USD), Synopsys (-9,64 Prozent auf 462,43 USD), ANSYS (-5,26 Prozent auf 329,93 USD), PDD (-4,95 Prozent auf 97,88 USD) und Enphase Energy (-3,13 Prozent auf 38,96 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 48.439.158 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,025 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net