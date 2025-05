Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 646,79 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 646,79 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 650,88 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 642,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 463.170 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 740,87 USD markierte der Titel am 15.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 12,70 Prozent niedriger. Am 26.07.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 442,70 USD. Mit einem Kursverlust von 31,55 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,73 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 2,00 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 721,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,86 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 42,31 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,07 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,56 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

