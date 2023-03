Vantage Towers-Aktie fester: Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Oak angestrebt - Vodafone verkauft Vantage-Anteile

Vantage Towers hat nun nach eigenen Angaben einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Oak Holdings beschlossen. Die Vereinbarung soll die Zusammenarbeit zwischen Vantage Towers und dem Gemeinschaftsunternehmen vereinfachen und den konzerninternen Austausch von Informationen verbessern, teilte Vantage Towers mit. Die Hauptversammlung muss dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag noch zustimmen und hierfür ist am 5. Mai 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung in Düsseldorf vorgesehen.

Nach dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag will Oak Holdings den Minderheitsaktionären von Vantage Towers ein Abfindungsangebot von 27,85 Euro je Aktie unterbreiten. Für die außenstehenden Aktionäre sei eine jährliche Ausgleichszahlung von 1,60 Euro (brutto) bzw. bei derzeitiger Besteuerung von 1,49 Euro netto je Vantage Towers Aktie vorgesehen, hieß es weiter. Darüber hinaus hat der Vorstand von Vantage Towers beschlossen, alle ausstehenden Inhaber- Schuldverschreibungen zu kündigen und vorzeitig zurückzuzahlen.

Vodafone nimmt 4,9 Milliarden Euro durch Verkauf von Vantage-Anteilen ein

Vodafone hat seine Anteile an der Funkturmtochter Vantage Towers an die neue Oak Holdings übertragen und dafür einen Milliardenerlös eingefahren. Vodafone erhalte 4,9 Milliarden Euro und halte nun 64 Prozent an der Dachgesellschaft Oak Holdings, teilte der Konzern am Donnerstag in London mit.

Der Nettoerlös kann bis Ende Juni noch auf bis zu 6,6 Milliarden Euro steigen, sofern sich das an Oak Holdings beteiligte Konsortium aus Global Infrastructure Partners und KKR entschließt, seine Beteiligung auf 50 Prozent zu erhöhen. Die Papiere von Vodafone und Vantage Towers legten nach Bekanntwerden der Nachricht moderat zu.

Oak Holdings will Vantage Towers rund zwei Jahre nach der Erstnotiz wieder von der Börse nehmen. Aktionäre sollen 32 Euro je Aktie erhalten.

Im XETRA-Handel steigt die Vantage Towers-Aktie zeitweise um 0,84 Prozent auf 33,74 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / (dpa-AFX)

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com