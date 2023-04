Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte den Freitagshandel wenig verändert beginnen.

2. Börsen in Fernost in Rot

Der japanische Leitindex Nikkei gibt um 0,35 Prozent auf 28.558,34 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,26 Prozent auf 3.324,61 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng unterdessen um 0,87 Prozent auf 20.219,43 Zähler nach unten (7:18 Uhr MESZ).

3. Mercedes-Benz fährt in Kerngeschäften mehr Ergebnis ein als gedacht

Der Autobauer Mercedes-Benz kann auch angesichts des drohenden Konjunkturabschwungs weiter von hohen Verkaufspreisen zehren. Zur Nachricht

4. Credit Suisse-Anleihegläuber gehen gerichtlich gegen AT1-Abschreibung vor

Die Anleihegläubiger der Credit Suisse klagen in der Schweiz gegen die Entscheidung der Aufsichtsbehörden, im Rahmen der Rettung der angeschlagenen Bank durch UBS Wertpapiere in Höhe von 17 Milliarden US-Dollar abzuschreiben. Zur Nachricht

5. Henkel verkauft Russland-Geschäft für 600 Millionen Euro

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat einen Käufer für sein Russland-Geschäft gefunden. Zur Nachricht

6. EssilorLuxottica setzt mehr um als erwartet

Der Brillenhersteller EssilorLuxottica SA hat im ersten Quartal von einer überdurchschnittlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern profitiert und mehr umgesetzt als erwartet. Zur Nachricht

7. Porsche SE begibt Anleihe zu Refinanzierung von Porsche-Beteiligung

Die Porsche Automobil Holding SE hat erstmals eine Anleihe platziert, sie will damit den Anteilserwerb am Sportwagenbauer Porsche refinanzieren. Zur Nachricht

8. SAP legt bei Umsatz und Ergebnis zu - Tagesgeschäft mit Cloudsoftware weiter stark

Europas größter Softwarehersteller SAP macht mit dem Verkauf seiner Software zur Nutzung über das Netz weiter Fortschritte. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum - Verluste auf Wochensicht

Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 81,02 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel ebenfalls geringfügig auf 77,29 Dollar.

10. Euro bleibt vor Konjunkturdaten unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0960 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com